Nombre de parque es Alfredo González Flores

Me cansa oír a algunas personas referirse al querido parquecito de mi niñez y juventud como el parque de las embarazadas. Se le empezó a llamar así de forma peyorativa y con doble sentido en una época en que estuvo descuidado y sin luces. No se le dice así porque las orgullosas futuras madres vayan a asolearse ahí.

Sería bueno que las autoridades y el gremio de la cultura se interesaran en colocar en un lugar visible y apropiado su verdadero nombre, el del expresidente herediano Alfredo González Flores. Los heredianos de corazón lo agradeceríamos mucho.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Pase de salud Copiado!

El gobierno puso en funcionamiento el pase de salud durante la pandemia para que los extranjeros ingresaran a la plataforma digital y presentaran una póliza de gastos médicos que los cubriera durante su estadía en el país.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atiende a miles de extranjeros de varios países y los costos son irrecuperables. Si se emitiera un nuevo decreto con el mismo propósito, se lograría una solución viable para que la CCSS traslade el precio a las aseguradoras emisoras de las pólizas, como parte de la declaratoria de emergencia institucional que emitió la Junta Directiva de la institución.

Sería una medida inmediata porque la plataforma digital está integrada a Migración, al Ministerio de Salud y a las aseguradoras.

Antonio Barzuna Thompson, Rohrmoser

Recursos del MEP Copiado!

Cientos de órdenes sanitarias pesan sobre escuelas y colegios. Aun así, se pretende quitar ¢1.900 millones de subsidio al transporte de estudiantes, algunos de ellos viajan a pie y hasta a caballo para asistir a lecciones en covachas o albergues miserables, otros cruzan puentes en deplorables condiciones. Podría seguir enumerando calamidades, pero bastan estas para dimensionar el problema de los estudiantes.

Por otro lado, el MEP presupuestó casi ¢400 millones para comprar 14 vehículos para cumplir los objetivos institucionales de manera eficiente, oportuna y segura. ¿Cuáles objetivos? El primer objetivo debería ser levantar todas las órdenes sanitarias, y para eso no se necesitan vehículos nuevos. Esta es la famosa ruta de la educación que los concesionarios de vehículos esperan.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Dificultar la venta de artículos hurtas en escuelas y colegios Copiado!

Cada vez que me entero por las noticias de que delincuentes hurtaron computadoras portátiles y pantallas de televisión en un centro educativo, me pregunto qué impide a los centros educativos marcar los equipos en la parte trasera con un candil o una pluma de grabado con el nombre de la escuela o colegio. Si bien esto no elimina el robo, cuando menos al ladrón se le dificultará la venta o tendrá que vender el bien a precio de chatarra, y los artículos serían más rastreables. Es una práctica muy vieja de los ganaderos con sus animales para desincentivar el robo y la posterior comercialización.

Fernando E. Feoli Araya, Moravia

Acciones preocupantes contra el medioambiente Copiado!

Estoy de acuerdo con Silvia Elena Vargas Vega en que se proteja la isla del Coco de las asociaciones de pescadores. No sé en qué mente cabe acabar con nuestra fauna y flora, nuestra única riqueza, como pretenden con la pesca de arrastre o con vender nuestras plantas y animales exóticos.

La fallida propuesta de permitir más visitantes en Manuel Antonio aumentaba el riesgo de envenenamiento de aves y animales con alimentos inapropiados, y todo ello por unos colones más, que bien podrían los lugareños triplicar ofreciendo hospedaje limpio, barato y alimentación, económica y buena, como lo es la gastronomía costarricense, con su gran variedad de platillos únicos y sanos.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Raspaditas Copiado!

Uno compra raspas paraíso tropical y clásicos millonarios por el premio y para activarlas con el fin de participar en La rueda de la fortuna. Pero al tratar de activarlas aparece un aviso que dice que “ya expiró”.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.