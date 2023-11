‘No vivo del aire’

Para tramitar con antelación el adelanto de la pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), renuncié a mi antiguo trabajo a mediados de agosto y, con un sacrificio mayúsculo, ahorré un monto considerable en mi pensión voluntaria para dicho fin. El 27 de setiembre, la operadora depositó en las arcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lo estipulado, pero no he recibido giro alguno, situación que se agrava porque me impide solicitar el ROP. Todas las semanas, llamo por teléfono a la Gerencia de Pensiones y el discurso es el mismo: “Su trámite se encuentra en la última etapa, la resolución le llegará a su e-mail. Si no recibe el pago en la próxima planilla, llame a principios del próximo mes”. Solicito empatía a los funcionarios de la CCSS, ya que desde agosto no recibo ingresos y los gastos continúan.

