La calle paralela a la Bernardo Soto que pasa frente a la Dos Pinos, en el Coyol de Alajuela, es una verdadera superficie lunar: solo cráteres. Pero, para colmos, es huérfana también. El MOPT niega paternidad y la Municipalidad alega lo mismo.

Mientras tanto, a quienes circulamos por ahí a diario (y somos miles) no nos queda más que escoger en cuál hueco caer. Parafraseando al Chapulín Colorado: “¿Quien podrá defendernos?”.

Julián Osante Blanco, Santa Ana

Nuestro fútbol

Mientras el mundo disfruta del Mundial de Fútbol, Costa Rica observa el torneo desde la distancia. El contraste resulta llamativo si se recuerda que la Selección Nacional alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014 y se convirtió en una de las sorpresas del torneo. Sin embargo, hoy son pocos los futbolistas costarricenses que compiten en las ligas más importantes del mundo, lo que plantea dudas sobre el nivel y la proyección internacional del fútbol nacional.

A mi parecer, una de las razones es que los clubes llamados grandes viven bajo la presión de obtener resultados inmediatos y ganar campeonatos, por lo que suelen apostar por jugadores consolidados antes que por jóvenes de sus divisiones menores.

Una mayor confianza en los talentos formados en el país, acompañada de inversión en su desarrollo, podría fortalecer la liga nacional y ayudar a que Costa Rica vuelva a tener una presencia más destacada en el fútbol internacional.

Gerson Lobo Pérez, San Ramón, Alajuela

Calvario con Liberty

El jueves 4 de junio, me presenté a una agencia de Liberty y me ofrecieron una rebaja en el monto de mi contrato de “servicio hogar”. La acepté, pero nunca me advirtieron del calvario que viviría.

Primero, me eliminaron canales sin informármelo al momento de ofrecer la rebaja. Tampoco me dijeron que me dejarían sin servicio de Internet en el hogar. Por eso, el viernes 5 de junio hice el reporte vía WhatsApp. Me aseguraron que le darían prioridad a mi caso y que el problema se resolvería entre 12 y 24 horas.

Pasaron casi 48 horas y el Internet seguía sin restablecerse. El domingo 7 de junio volví a reportar la situación por el mismo medio y, nuevamente, me prometieron prioridad y una solución en un plazo de entre 12 y 24 horas. Nada ocurrió.

El lunes 8, frustrado y decepcionado, hice otro reporte por WhatsApp y pedí comunicarme con alguien con capacidad de resolver el problema. Sin embargo, para evitar atenderme, comenzaron a solicitarme datos personales que la empresa ya maneja y valida cada vez que uno se comunica. Como me negué a repetir información que ellos ya poseen, me respondieron que sin esos datos no podían continuar con la gestión.

Lamentable la falta de seriedad, compromiso e ineficiencia en la atención al cliente por parte de Liberty. Mi problema nunca fue la rebaja ofrecida, sino el pésimo servicio y la incapacidad de resolver una situación básica en un tiempo razonable.

Henry Darcia Rubio, Liberia

Menos vagones en tren de Heredia

Desde hace más de un mes, los usuarios del tren entre Heredia y San José sufrimos un deterioro en el servicio. La cantidad de vagones se ha reducido mucho, especialmente en el tren de las 6:20 a. m., y gran cantidad de pasajeros quedan sin espacio para abordar y deben esperar horarios posteriores.

La administración de la estación de Heredia indica que la capacidad se ha reducido porque hay varios vagones fuera de servicio. Sin embargo, las rutas hacia Cartago continúan operando con unidades más amplias y modernas. ¿Cuándo tiene previsto Incofer restablecer la capacidad habitual del servicio en la ruta Heredia–San José?

Marco Tulio Vindas Chaves, Heredia

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