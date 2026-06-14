Cartas

No nos queda más que escoger en cuál hueco caer

La calle paralela a la Bernardo Soto que pasa en frente a la Dos Pinos, en el Coyol de Alajuela, es una verdadera superficie lunar: solo cráteres

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Por Redacción de La Nación

La calle paralela a la Bernardo Soto que pasa frente a la Dos Pinos, en el Coyol de Alajuela, es una verdadera superficie lunar: solo cráteres. Pero, para colmos, es huérfana también. El MOPT niega paternidad y la Municipalidad alega lo mismo.








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