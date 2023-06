No es culpa de los adultos mayores

Soy un adulto mayor, de casi 80 años, y retiraba mis medicamentos a principio de cada mes, pero resulta que la última cita me la asignaron para finales de junio, es decir, me quedaré sin medicamentos durante 22 días. Quien me atendió me dijo que los adultos mayores tenemos colapsado el Ebáis de Santo Domingo de Heredia. Eso le pasa a una institución que no planifica.

