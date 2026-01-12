Cartas

El grave peligro del abstencionismo este 1.° de febrero

A todos los indecisos, por favor, vayan a las urnas y reflexionen muy bien su voto; no lo desperdicien

Por Redacción de La Nación

Estamos a pocos días de tomar la decisión más importante para la patria: elegir presidente y diputados. Debemos escoger entre volver a la Costa Rica que ha sido ejemplo de paz en el mundo o votar por el continuismo del irrespeto total a nuestros poderes (Legislativo, Judicial), instituciones (Fiscalía, Contraloría, TSE) y ciudadanos, seguir oyendo ese lenguaje soez y viendo la indiferencia del gobierno ante las necesidades del país en educación, salud, seguridad e inversión social.








