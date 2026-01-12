El grave peligro del abstencionismo este 1.° de febrero

Estamos a pocos días de tomar la decisión más importante para la patria: elegir presidente y diputados. Debemos escoger entre volver a la Costa Rica que ha sido ejemplo de paz en el mundo o votar por el continuismo del irrespeto total a nuestros poderes (Legislativo, Judicial), instituciones (Fiscalía, Contraloría, TSE) y ciudadanos, seguir oyendo ese lenguaje soez y viendo la indiferencia del gobierno ante las necesidades del país en educación, salud, seguridad e inversión social.

Si según las encuestas, hay un 45% de indecisos, por favor vayan a las urnas y reflexionen muy bien su voto; no lo desperdicien, y ojalá haya unión o coalición de partidos contra el continuismo.

En este momento tan delicado y trascendente para la patria, quien rija nuestros destinos tiene la tarea de sacarnos del estancamiento y de la pérdida de valores y levantarnos, como el ave Fénix, de las cenizas en que hoy está Costa Rica. No al abstencionismo, no a la indecisión.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Fusiones y coaliciones

Ante una posible segunda ronda, surge la figura de las coaliciones, que permiten la fusión de dos o más partidos en uno nuevo, con otro nombre, con la finalidad específica de ganar las próximas elecciones. La única coalición autorizada por el TSE es Agenda Ciudadana, que une al Partido Acción Ciudadana (PAC) con el partido Agenda Democrática Nacional (ADN).

El PLN aceptaría concertar alianzas con otros partidos políticos, según expresó Álvaro Ramos (La Nación, 6 de enero).

Si bien las fusiones y coaliciones presentan candidaturas comunes, hacen posible la unión de partidos ideológicamente opuestos, con tal de que presenten al electorado un único programa de gobierno, que puede ser distinto a los principios doctrinales de los partidos independientes.

Opino que el PLN, cuya ideología está ubicada al centro del espectro político, debe escoger aliados centristas, y no asociarse con un partido de izquierda, con la única intención de ganar las elecciones. El fin no justifica los medios.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Suministro de agua ineficiente

Desde hace más de 25 años, existen problemas muy serios con el suministro de agua en Baja Mar, en Jacó. La Asada que lo administra no da soluciones, solo excusas y cobra por un pésimo servicio. Hemos llegado a estar hasta dos días sin agua; a veces, llega tres horas y hay que hacer milagros. Por favor, AyA, investiguen qué está pasando. Se instalaron hidrantes en varios puntos, pero ¿cómo harían los bomberos en una eventual emergencia sin contar con el preciado líquido?

Mario Jiménez Vega, Escazú

Las presas seguirán

Veo lo que ofrecen los distintos candidatos y me sorprende mucho que, a falta de oficiales de Tránsito, no prometen poner semáforos para eliminar las presas y los accidentes. Seguiremos gastando gasolina y tiempo valioso, porque en los cuatro años de este gobierno ni en los anteriores, no se hizo, ¡qué pena!

José Luis Jop, Alajuela

Solo buscan nuestro voto

Cuando escucho a J. D. Vance defender a un agente de ICE que le disparó a una mujer que solo intentaba salir del lugar, pienso en cuánta inteligencia hace falta para entender lo que es real o no.

En Costa Rica, pasa lo mismo con Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y su candidata títere actual. Intentan hacernos creer sus interpretaciones malintencionadas sobre personas e instituciones, que son logros de lo que es Costa Rica hoy. Solo buscan nuestro voto.

En unos pocos meses, esta administración será parte de los gobiernos pasados y entonces aplicaremos lo que dijo Chaves: “todos los problemas de este país son responsabilidad de los gobiernos anteriores”.

Juan Carlos Murillo Gómez, San Pablo de Heredia

