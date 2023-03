Necesitamos semáforo peatonal y reductores frente al Hospital de Quepos

Tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como la Municipalidad de Quepos deberían ponerse de acuerdo para colocar lo antes posible un semáforo peatonal y reductores de velocidad en el paso frente al Hospital de Quepos, de alto tráfico vehicular. El peligro de accidentes lo sufren los pacientes y sus familiares o cuidadores, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad, habitantes que a diario acuden a este centro de salud.

El hospital atiende a una población de más de 100.000 personas. Además, al lado se ubican las instalaciones del área de salud con sus Ebáis respectivos. Construir una rampa que cumpla con las condiciones de ley sería ideal, pero demoraría más y es más costoso.

Robinson Rodríguez Herrera, San Pedro de Montes de Oca

Respuesta de Popular Pensiones Copiado!

Sobre la carta publicada el 7 de marzo del 2023 por José Fidel Estrada Berrocal, acerca del monto mensual que recibe del ROP, Popular Pensiones se comunicó telefónicamente con él para aclararle las razones de la variación en la mensualidad. Se le explicó que la modificación obedece al recálculo que, por normativa, debe efectuarse a todos los planes mediante los cuales se pagan las pensiones del ROP.

En su caso, el recálculo se aplicó en marzo del 2023. Por los recálculos, las mensualidades varían al alza o a la baja, según se comporten las inversiones en ese momento.

Óscar Benavides Vargas, director de Negocios de Popular Pensiones

Revisión técnica Copiado!

Mi hermano llevó mi auto en enero a la revisión técnica y le dieron la calcomanía del 2023 en lugar de la del 2024, o sea, la revisión solo cubre seis meses. Un cobro indebido porque uno paga por un año. Debieron cobrar la mitad o un poco más y darle el comprobante válido por año y medio. El MOPT, la Aresep y la Defensoría deben intervenir y aclarar este cobro indebido por solo seis meses. O devuelven el dinero o cambian la calcomanía, aunque tengamos que pagar medio período de más.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Fila dos veces Copiado!

Me personé en las oficinas centrales de Correos de Costa Rica, fui a la ventanilla especial y, luego de esperar media hora, me atendieron, pero como me faltó una información debí ir a buscarla. Cuando volví a la ventanilla con lo solicitado, en la número ocho me dijeron que tenía que hacer la fila de nuevo. Soy adulto mayor y esa institución irrespeta la Ley 7600. Deberían llamarle la atención y que la situación no vuelva presentarse.

Mario A. Romero Orozco, San José

Cuotas del IVM Copiado!

El Ministerio de Hacienda ha recibido, para transferir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las cuotas de mi pensión durante más de 20 años. Pero ahora me indican que carecen de presupuesto y debo esperar, incluso años, para tramitar la pensión, aunque cumplo los requisitos para jubilarme por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Esto significa que el dinero que el patrono deduce mensualmente del salario lo utilizaron con otros propósitos.

Cuando algún día transfieran el dinero, lo harán a valor nominal (ni siquiera los intereses pasivos). De nada vale recurrir a la Sala Constitucional porque el argumento es que no les compete, o aceptan como respuesta oficial, en un recurso, que sí se realizó la transferencia.

Carlos G. Murillo Zamora, Heredia

Sísifo y más Copiado!

El Día Internacional de las Mujeres, La Nación nos regaló cuatro columnas escritas por cuatro extraordinarias mujeres costarricenses. Todas deberían ser leídas para entender mejor la lucha que libran en procura de una sociedad equitativa.

De todas, quiero resaltar la columna escrita por doña Elizabeth Odio, ex jueza internacional, bajo el título “Sísifo”. Doña Elizabeth siempre ha luchado por una sociedad más justa, y en su artículo describe con mucha astucia la difícil realidad de las mujeres en el mundo. Nos falta mucho por avanzar y solo lo haremos cuando genuinamente los hombres les demos a las mujeres el respeto y el lugar que se merecen.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

