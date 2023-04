Misa en el 13

Canal 13 cambia constantemente el horario de la misa, vista por muchas personas mayores, enfermas o con discapacidad. No es justo para ellas que les quiten el horario de las 5 de la tarde. Muchas viajan de centros diurnos, están en un hospital o requieren de alguien que llegue a la casa para que les sintonicen el canal. Pasar la misa unos días a las 4 y ahora a las 3 de la tarde las priva de la oportunidad de un espacio espiritual.

Laura Solano Coto, Cartago

Ni Costa Rica flota en petróleo, ni respira el contaminante gas metano. ¡No existe un yacimiento comprobado, ni viabilidad de encontrar uno! Todo es un cuento de los promotores, dispuestos a vender la idea a algún interesado en jugarse una lotería. Olvidan que la belleza natural de nuestras playas y áreas marinas, y la extraordinaria biodiversidad que enaltece al país, además de constituir una gran riqueza en sí misma, sustentan una industria turística que es la mayor fuente de empleo y divisas, y que debe cuidarse de toda amenaza, como los desastres petroleros. ¿En cuál zona costera, por ejemplo, querrían pozos petrolíferos?

Freddy Pacheco León, Heredia

Hace varias semanas gestioné en Coopeande la devolución de un dinero que un cajero de Davivienda no expidió, pero sí lo rebajó. Volví a hacer la gestión y sigo esperando.

Dicen que debo esperar dieciocho meses para la devolución de un ahorro de capital social. Rápidamente ofrecen los servicios, pero muy lentamente dan soluciones.

Erick Gómez Torres, Hatillo 1

En el gobierno anterior se hicieron buenas gestiones para aprobar planes reguladores en diferentes municipalidades. El de Alajuela sigue todavía en estudio y ahí no dan información de cuándo será aprobado.

Como bien lo plantea Rodrigo Arias Sánchez, la construcción genera muchos empleos, por lo tanto, cuantas más fuentes de trabajo haya, menos gente tomará el camino de la delincuencia. Pido al gobierno local acelerar la aprobación de los planes reguladores para abrir nuevas fuentes de empleo, que son como un antídoto contra el crimen.

Jaime Morera Monge, Alajuela

El Banco de Costa Rica dice emitir unas 2.000 licencias al día. Sugiero que de ahora en adelante lo que se tenga que renovar sea el dictamen médico, pues en las renovaciones no se evalúa algo más que la condición de salud del conductor.

No veo necesario tener que ir al Banco solo para que se emita la misma licencia. El que no pase el examen médico quedaría excluido del sistema digital de registro de conductores habilitados. En el sistema es posible subir también la foto actualizada cada cierto tiempo. De por sí, no hay forma de saber si un conductor tiene la licencia vencida hasta tanto no sea detenido por un policía.

Al Banco habría que ir únicamente cuando se obtiene el documento por primera vez o para cambiarlo cuando esté muy deteriorado.

Randall García Chacón, San José

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), rector y ejecutor en materia de abastecimiento, distribución, recolección y tratamiento del agua, es objeto continuo de quejas debido a facturación exagerada, deficiente atención de averías y retraso de proyectos.

Alejandro Guillén Guardia ejerce ahora la presidencia. Según informó, en un diagnóstico inicial detectó errores en áreas como gestión tarifaria y sistemas informáticos, y duplicación de funciones, jefaturas sin personal a cargo, crecimiento desordenado, trabajo disperso y retrasado y tortuguismo. Pretende reorganizar la entidad para hacerla más ágil. Ojalá consiga vencer la resistencia al cambio de los que están cómodos en su zona de confort.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

