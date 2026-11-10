AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Cartas

Mi mala experiencia con Grupo Q

‘Arreglaron’ el problema del aire acondicionado, pero a los tres días volvió a presentarse

Cartas a la columna, cartas de los lectores, cartas
Exponga sus inquietudes sobre servicios públicos, atención al cliente y opiniones sobre la realidad nacional. Escríbanos a cartas@nacion.com Dominick Proestakis
Lectores de La Nación