Mi mala experiencia con Grupo Q

Llevé mi vehículo a Grupo Q para una revisión y validación de la garantía por un problema con el aire acondicionado. Lamentablemente, mi experiencia fue negativa. Dijeron que aplicarían la garantía “por cortesía”, pues, según sus políticas internas, si el cambio de aceite y filtro se realiza en otro taller, se pierde la garantía. Esta disposición contraviene lo señalado por el MEIC.

Al final, “arreglaron” el problema del aire acondicionado, pero a los tres días volvió a presentarse. Decidí llevar el vehículo a un taller particular, donde solucionaron la falla de manera definitiva.

Estas situaciones con las agencias de vehículos son complicadas. Usualmente, recurren a argumentos pueriles para justificar sus decisiones y, muchas veces, después de una reparación, hay que llevar el carro de nuevo. Esto genera estrés, pérdida de tiempo y dinero.

Raimundo Vega Fallas, Alajuelita

Sí al teletrabajo

En la sección Cartas (03/11/2026), leí el comentario de un señor que proponía eliminar el teletrabajo. Pienso todo lo contrario: los cafés, restaurantes, centros comerciales, etc., que el caballero menciona no tienen por qué cerrar, pues en esos lugares se realizan trabajos que requieren presencia física. En cambio, basta con observar las consecuencias de la eliminación del teletrabajo en muchas oficinas del país después de la pandemia de covid-19: ya no se puede salir a la calle por las interminables presas. Incluso los sábados, que supuestamente son días de descanso, las vías están imposibles.

Se entiende que muchas empresas no puedan aplicar el teletrabajo, pero hay que pensar en alternativas. De lo contrario, en el corto o mediano plazo, no solo nos quedaremos sin teletrabajo, sino también sin comida, porque la gente no podrá llegar a sus destinos.

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

Acoso del Banco Popular

Tengo una operación hipotecaria con el Banco Popular que está al día y cuya cuota pago mes a mes. En ocasiones, por asuntos personales o de salud, he pedido al Departamento de Cobros una prórroga de unos días para cancelar la cuota mediante un compromiso de pago.

Sin embargo, a raíz de un cambio en el sistema de pagos, a finales del mes pasado, pese a que la fecha de pago convenida estaba registrada, comenzaron a llegarme numerosos correos y llamadas telefónicas. No solo me contactaron a mí, sino también a mi esposa y a mi hermana, quien no tiene relación con el asunto. Durante esos días, no tuve paz ni para comer. Considero que esto constituye acoso y presentaré la denuncia correspondiente por otra vía. Incluso después de haber pagado la cuota, recibí dos llamadas más del número 4103-5120.

El Banco debería analizar esta situación. ¿Para qué se ofrece la posibilidad de solicitar una prórroga o hacer un compromiso de pago si, aun así, seguirán llamando y enviando correos?

Orlando Marín Hernández, Heredia

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