Mi experiencia con el BCR y Pricesmart

En mi tarjeta de crédito del BCR aparecieron dos compras en Pricesmart el mismo día, con una hora y veinte minutos de diferencia en dos sucursales alejadas entre sí (Llorente y Tres Ríos), donde jamás en mi vida había estado ni comprado. Denuncié el problema y el BCR se lavó las manos y me aconsejó no comprar en Pricesmart. La cadena comercial dice haber investigado, pero no ha encontrado nada. Vulnerable e impotente. Así me encuentro como consumidora.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌