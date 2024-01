Merecen el despido

El viernes 26 de enero, a eso de las 3:20 p. m., esperaba el autobús en la bahía, en el lugar conocido como la Kentucky. A pesar de que hice señas para que se detuvieran, dos choferes de la ruta 51-53 hacia San Pedro y Vargas Araya se hicieron los desentendidos y tuve que esperar 35 minutos más. Lamentablemente, son choferes reincidentes y malcriados.

Diana E. Aguilar Ramírez, Montes de Oca

Rendición de cuentas

Consulté en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) algunos de los programas para las elecciones municipales y me llamó la atención que los planes de algunos partidos no estuvieran. Creo que debería ser un requisito, junto con la rendición de cuentas al final del período del gobierno municipal, informar qué se logró, qué no y cuáles fueron los obstáculos.

Faltan también acciones concretas sobre asuntos de mucho interés, como la seguridad ciudadana. Lo mínimo sería utilizar cámaras de vigilancia. Por otra parte, deberían existir ejes y acciones uniformes de acatamiento obligatorio para toda municipalidad, consecuentes con un plan para el país, independientemente del gobierno de turno.

María G. Arce Hernández, San José

Crédito para pymes

El Sistema de Banca para el Desarrollo debería velar para que el dinero administrado por los bancos estatales para apoyar a las pymes llegue al destino que corresponde. En más de una ocasión, he tratado de conseguir financiamiento, pero en la banca pública muestran poco interés. Imagino que les genera poco ganancia. El Sistema de Banca para el Desarrollo debería variar para que cumpla su función de apoyar al microempresario y emprendedor.

Raimundo Vega Fallas, Montes de Oca

Examen de abogados

Respecto a la publicación del 29 de enero, acerca de los resultados de los exámenes de incorporación al Colegio de Abogados, debo agregar las diferencias tan marcadas entre la educación pública y la privada. El Conesup no ha querido intervenir. Los estudiantes prefieren opciones más sencillas, como no hacer exámenes de grado o tesis para obtener rápido su licenciatura, en detrimento de su propia formación.

El Colegio sabe que muchos de los buenos resultados en convocatorias anteriores se debieron a que los ítems se repetían, lo cual también generó que muchos alumnos se acostumbraran a estudiar con exámenes viejos, o bien a matricular cursos libres para cubrir los vacíos en su formación.

No obstante, debo felicitar al Colegio por ayudar a los postulantes rezagados con cursos presenciales para mejorar su formación; no obstante, es deber del Conesup asegurar la calidad de la educación universitaria privada.

Óscar E. Castro Bonilla, Aserrí

Cierre de Recope

El debate tiene ya tiempo y la única razón que lo explica es un interés político. Viéndolo de una forma muy simplista, se podría decir que pagamos el combustible más caro de Centroamérica y Recope no refina, lo único que hace es una intermediación entre los proveedores internacionales y los distribuidores locales. Es un medio por el cual el Estado se sirve para mantener burocracia y derrochar recursos públicos para mantenerse.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Contaminación

Mi consulta va dirigida a los jerarcas de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud: ¿Qué causó la contaminación del agua en los cantones de Goicoechea, Moravia y Tibás? ¿Qué protocolo van a diseñar para mitigar el problema, pues los camiones cisterna son un paliativo que disminuye los efectos durante unos pocos minutos y difícilmente los consumidores van a tener tanques de agua para almacenar, tanto por el riesgo que corren como por el costo que les significa?

Gonzalo Umaña Vega, Goicoechea

