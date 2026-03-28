Mejor no vaya al Banco Nacional de Sabanilla

Muchas son las quejas de lo lento que opera la sucursal del Banco Nacional en Sabanilla, en especial en plataforma. Mi esposa fue por un trámite; después de 40 minutos, preguntó cuánto más tendría que esperar y le dijeron que “mínimo, dos horas”. La razón: había dos empleados incapacitados. Es decir, el banco más grande del país no puede sustituir a dos empleados.

En un mundo de tanta competencia, preocuparse por la atención y agilidad de los trámites debería ser prioritario.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Pasión y amor patrio

Desde los albores de la Independencia, nuestros antepasados tuvieron la clara visión de prever que sin educación no habría democracia ni progreso, y priorizaron la educación ciudadana. Baste citar a Jesús Jiménez, Julián Volio, Castro Madriz, Mauro Fernández y la época dorada de los profesores españoles, suizos, chilenos, así como los nacionales que se formaron en Chile.

No podemos decir entonces que el campo se hallara estéril para que germinara un genio científico de la talla de Clodomiro Picado Twight, cuyo aniversario habremos de celebrar el 17 de abril próximo (1887-1944). Sin embargo, tanto Clorito como su colega español Ramón Santiago Cajal lograron coronar con éxito sus investigaciones, a pesar de que no contaron con laboratorios apropiados ni financiación alguna.

Fue la pasión lo que templó su voluntad, y el amor por la patria lo que llevó a estos genios solitarios a alcanzar el éxito. ¡Crueles ironías de la vida! Clorito logró descubrir la penicilina dos años antes que Fleming, pero este recibió el Premio Nobel en 1945, y Cajal obtuvo el Nobel en 1906 por haber sentado las bases de la neurociencia con su teoría neuronal. Justo es que, al menos, en homenaje y retribución a Clorito, se dote de financiamiento adecuado tanto a la investigación científica como a la educación técnica y científica, tan dejadas a la mano de Dios, sobre todo en los últimos años.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

La Gestapo de Hitler

Aunque nací después de la Segunda Guerra Mundial, desde niño me interesaron esos asuntos. Al escuchar a Nogui Acosta y su nublada visión respecto a la inviolabilidad del domicilio, no puedo más que traer a mi memoria el infame papel de abusos y extremo poder de la Gestapo de Hitler.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

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