Cartas

Mejor no vaya al Banco Nacional de Sabanilla

La lentitud de la atención en la sección de plataforma es crítica; las esperas son de más de dos horas

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Por Redacción de La Nación

Muchas son las quejas de lo lento que opera la sucursal del Banco Nacional en Sabanilla, en especial en plataforma. Mi esposa fue por un trámite; después de 40 minutos, preguntó cuánto más tendría que esperar y le dijeron que “mínimo, dos horas”. La razón: había dos empleados incapacitados. Es decir, el banco más grande del país no puede sustituir a dos empleados.








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