Medidas democráticas

Es tan delicada la situación de las bandas organizadas que extorsionan en el sur de la capital que algunos piensan en el estilo Bukele para combatirlas. Espero que estemos a tiempo de utilizar medidas de control propias de nuestra democracia, entre las cuales están el uso de la tecnología moderna para detener infraganti a los cobradores y juzgarlos de inmediato, redadas para el decomiso de dinero y armas de fuego y penas más fuertes para este tipo de delitos que forman parte del crimen organizado.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Deuda con la CCSS Copiado!

En una entrevista recientemente, Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirmó que la deuda del Estado con la entidad es de todos los costarricenses y, por ende, a cada uno nos corresponde pagarla.

Estoy en desacuerdo. A los empleados públicos, los gobiernos les rebajan las cuotas y a los privados, si no están al día, no se les atiende. ¿A dónde fue a parar el dinero recaudado? Al Estado, que no lo devolvió, como debía, a la institución.

Philippe Bloton Grall, Esparza

Incendios forestales Copiado!

Creo que los reforestadores deberán eliminar el pino del mundo, porque es un carburante muy explosivo. Sé que su crecimiento es muy rápido (de 10 a 12 años), es un producto muy rentable económicamente y necesario para la industria maderera.

Otras especies no se desarrollan con tanta celeridad, pero son poco vulnerables a los incendios. Creo que también deben ir eliminado las fábricas que se alimentan de carbón, ya existe la industria de los paneles solares y la energía eólica, así mejoraríamos el ambiente.

Santana Esquivel Ramírez, San José

Facturas del AyA Copiado!

Dos meses seguidos, el consumo de agua en mi casa se duplicó (NIS 5110807). Mi consumo promedio es de ¢15.000, pero el recibo me llegó por más de ¢54.000, y en Acueductos y Alcantarillados (AyA) me indican que el elevado gasto se debe a una fuga interna.

Me recomendaron un fontanero, quien vino a inspeccionar mi casa y toda la propiedad y no encontró la fuga. En el AyA, la única opción que me dan para resolver mi problema es que cambie la tubería completa, lo que representa un monto del cual no dispongo. Como clienta, me siento muy decepcionada e indefensa, nunca había tenido problemas con la institución.

Rita Durán Jiménez, Puntarenas

Llamada de atención Copiado!

El sábado 24 de junio fui al supermercado Masxmenos de Tres Ríos y me resbalé porque el piso estaba mojado debido a una gotera y no había ninguna advertencia.

De la manera más respetuosa instó a los encargados a prestar atención cuando llueve y colocar rótulos a fin de prevenir accidentes de graves consecuencias.

Mónica Soto Salguero, Alajuela

Trato irrespetuoso Copiado!

Después de reflexionar acerca del irrespeto del presidente Chaves hacia Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica —de cuyo nombre no quiso acordarse en su show del miércoles 21 de junio—, tomando en cuenta que formo parte del soberano, como nos llaman los políticos, ejerzo mi credencial ciudadana para emitir mi voto de censura para el mandatario Chaves.

Debe dejar de dar tan mal ejemplo a la ciudadanía y, sobre todo, a las nuevas generaciones. Quienes fuimos formados en los centros de educación pública aprendimos que a los maestros y a las maestras se les respeta. Son la extensión de nuestros hogares y, en tal condición, les debemos mucho más que la enseñanza de las primeras letras y las tablas de multiplicar.

Roberto García Herrera, Zapote

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

