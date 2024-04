Medida cautelar a favor de productores de arroz

El fallo favorable a la solicitud de medida cautelar protege a los productores nacionales de arroz, afectados por el decreto ejecutivo del gobierno de Rodrigo Chaves. La acción presidencial favorece desproporcionadamente a los importadores y afecta las finanzas públicas, al restar ingresos por impuestos.

La funcionaria judicial aduce que el decreto no beneficia a los consumidores, ya que el precio del arroz más bien ha aumentado, y con la medida cautelar aumenta la recaudación fiscal y ayuda a los arruinados productores nacionales sin perjudicar a los importadores.

Freddy Pacheco León, Heredia

Cambios educativos

He sido educador durante 60 años. Por vicisitudes de la vida, mi carácter y mi hábito de lectura, he trabajado formalmente en preescolar, primaria, secundaria y universidades, lo cual me da cierto conocimiento sobre la educación en general y el ministerio correspondiente en específico.

Recomiendo al Ministerio de Educación Pública (MEP) comenzar con neurociencias, neuroeducación e inteligencia artificial. También, evaluar a los docentes y adaptar los modelos curriculares a las ciencias, reestructurar programas, capacitar a las escuelas de educación superior, sindicatos de docentes y autoridades gubernamentales, especialmente al Consejo Superior de Educación.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Ausencia de señalización

En Santo Domingo de Heredia, desde el cementerio hacia el norte y en el cruce hacia Santa Rosa, deberían demarcar los carriles viales, y ya es hora de instalar un semáforo con carácter de urgencia en el cruce, así como señalizar la zona peatonal.

Se ha insistido mucho ante la Municipalidad sin éxito. La situación ocasiona las famosas congestiones durante todo el día desde el centro de la ciudad.

Martín Marín Hernández, Heredia

Huelga en la CCSS

Los encargados de clínicas y hospitales privados no darán abasto porque carecen de personal e infraestructura para sacar adelante la propuesta de la CCSS. Como cirujano pensionado, deseo que la situación se arregle pronto y no haya pérdida de vidas que lamentar.

Si en condiciones normales en los hospitales privados no hay salas de operaciones, por poner un ejemplo, y se debe hacer fila para realizar una intervención quirúrgica, imaginen lo que pasará a los pacientes referidos por los centros públicos.

Un eterno candidato a la presidencia afirma que la solución es permitir el ejercicio profesional de médicos especialistas extranjeros prestigiosos. Sin embargo, el problema es que la escasez es mundial.

Por otro lado, parece no comprender que debido a la insuficiencia de personal, se recurre a guardias o disponibilidad permanente. Mucha gente no quiere hacer guardias entre semana. La guardia comienza a las 4 p. m. y termina a las 7 a. m. del día siguiente. Los fines de semana y días feriados comienza a las 7 a. m. y termina al día siguiente a las 7 a. m. Por eso nos ponemos pijamas, como afirmó otro candidato, ya que en jeans es incómodo trabajar.

Jorge Acuña Calvo, San Francisco de Dos Ríos

