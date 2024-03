Medicamento agotado

Soy diabética y he estado tomando metformina, pero lamentablemente, está agotada desde hace varias semanas. Me permito preguntar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¿qué debo hacer? ¿Debo suspender el tratamiento o confiar en el Creador? Además, si decido comprar la medicina, ¿la CCSS me reembolsará el dinero, a pesar de que deduzcan las cuotas mensualmente?

