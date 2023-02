McDonald’s debe reembolso

El 23 de diciembre compré en uno de los restaurantes McDonald’s un paquete familiar por un valor de ¢14.500. Una tarjeta dio error y se me hizo el cargo en otra. Resulta que en ambas tarjetas se descontó el costo y sigo esperando que me devuelvan el dinero. En Servicio al Cliente de McDonald’s, me dicen todas las semanas que el pago sale la semana siguiente. ¿Cómo es posible que tarden más de mes y medio para hacer una devolución?

