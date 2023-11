Mayores de 70 años y licencias de conducir

En relación con el artículo publicado hace unos días, en donde se indica que el Cosevi revisará los requisitos para la expedición o renovación de la licencia de conducir a los adultos mayores de 70 años, me permito indicar que la mayoría de la población entre los 70 y 80 años somos personas en plena facultad de condiciones, tanto físicas como mentales. Muchos productivamente activos, como para que se nos quiera solicitar una valoración psicológica cada dos años.

De pasar un proyecto de ley con esos requisitos, me sentiría con un ser humano al final de su existencia, tratado como una persona que ha perdido todas sus facultades, capacidades e incapaz de desempeñar muchas actividades cotidianas, como conducir un vehículo. Muchas de nuestras instituciones son administradas por ocurrencias y no con el profesionalismo y el sentido común que se merecen.

Oscar A. Acuña Alvarado

San Vicente Moravia

Rol de la banca en las estafas

Con más frecuencia escuchamos de nuevos casos de estafas bancarias. Cada vez son más las víctimas de este tipo de delitos por parte de organizaciones criminales. Aunque el problema es complejo, la banca debe tener un rol más enérgico y manejar mejor esta situación en favor de sus clientes. La sensación es que la banca no asume su responsabilidad y que los usuarios siempre quedan desprotegidos. Los diputados deberían de revisar este tema con más detenimiento y agilidad.

Arturo Vargas Royo

Turrialba

Pésimo servicio

Soy una adulta mayor de 90 años. Reservamos en el Hotel Riu Palace del 13 al 16 de noviembre. Al llegar a la habitación, el aire acondicionado no servía. Nos mandaron un técnico que dijo que no tenía arreglo y que debían cambiarnos de habitación, lo cual no ocurrió. A la segunda noche, y después de quejarnos nuevamente, nos dieron otra habitación a las 11 p. m. A esa hora nos exigieron mover todas nuestras cosas a una habitación en el tercer piso sin ninguna ayuda. Es una lástima el pésimo servicio y el mal trato a una huésped que acostumbra a ir y, peor, a una adulta mayor.

Graciela Terán Rodríguez

Curridabat

La educación

El artículo de la señora Helena Fonseca Ospina, sobre la educación, publicado en la edición del pasado sábado, es magnífico porque ilustra muy bien, y en pocas palabras, los problemas de la “educación” actual.

A doña Helena le sugiero —por favor— hacerlo llegar a la Ministra de Educación. ¿Si me entiendes? Y hablando de educación, ¿por qué los periodistas, redactores y correctores no son instruidos en combatir el feo dequeísmo? Por cierto, ese pecado no lo comete doña Helena.

Gerardo J. Echeverría Hernández

San José

Sin Control

¿Cómo es posible lo sucedido en el Banco Nacional? ¿Sera que los bancos son administrados como una pulpería? ¿Dónde estaba la auditoría interna? Tienen que existir controles de lo que entra y sale de las bóvedas. Una estafa o robo de esta magnitud no puede implicar a un solo empleado. Esto es un grupo de empleados que se organizó para jalarle, a lo grande, el rabo a la ternera. Esto ya es una situación seria de magnitud penal.

Martín Marín

Heredia

