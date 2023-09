Más de 70 universidades privadas sin supervisión y solo 5 estatales

A raíz del estrepitoso fallo en el examen de los estudiantes de Medicina, debo señalar, con justa razón, la deficiente formación de profesionales, consecuencia de los mediocres resultados en las aulas de escuelas y colegios.

Lo que no se subraya es que en Costa Rica ya hay más de 70 universidades privadas y solo 5 estatales, y lo gravísimo es que los planes y programas de las primeras no han sido modificados en diez años, ni son fiscalizadas por el Conesup, entidad que acepta su incapacidad por no existir reglamentos o directrices que la faculten para controlar a las universidades privadas que funcionan a su antojo.

También, está comprobado que no existen estándares de calidad en las carreras y tampoco cuentan, muchas de sus carreras, con acreditaciones. ¿Para qué existe entonces el Conesup?

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Mediocridad

Es una triste verdad ver como andamos en educación, la mediocridad tiene inmerso al país en un oscurantismo educacional, si no, veamos algunos aspectos: la relación hogar-escuela no existe, los programas educacionales se quedaron en el tiempo, el respeto a padres y educadores se abolió, la responsabilidad del estudiante se trocó por derechos sin deberes, gobiernos alcahuetes con ministros alcahuetes ensuciaron la educación.

Es de conocimiento de todos las últimas noticias, donde se dice que de trescientos y tantos especialistas graduados solo tres de cada diez aprobaron exámenes, muestra clara de la deficiencia de la educación en su metodología. Esto es preocupante, estos señores mal preparados son los que tienen en sus manos la salud pública, pero ¿qué hay de los nuevos docentes? ¿Estarán preparados adecuadamente? Es un serio problema. “Un pueblo educado es un pueblo libre”.

Roberto Jiménez Valverde, Heredia

Exigencia del BCCR

Sea una investigación cuantitativa o cualitativa para realizar estudios en el campo económico y financiero nacional no hace falta trabajar con el número de cédula y el nombre completo de quienes integran la muestra o la población estadística que aporta los datos.

Estos pueden manejarse sin identificaciones personales. Por eso, es mucha necedad que el Banco Central insista en exigir a tres bancos estatales información con nombre completo y cédula de identidad de sus clientes (depositantes y ahorrantes), aparte de que luego denuncia al jerarca que no obedece la equivocada petición, tal como hizo con la superintendenta de entidades financieras y el gerente general del Banco Nacional. Ojalá el Banco de Costa Rica no caiga en la trampa.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cortes de luz

En Cascajal de Coronado se producen cortes del servicio eléctrico hasta cuatro veces a la semana sin que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz brinde explicaciones. Es urgente un diagnóstico en profundidad del problema y no solo atender cada evento de forma aislada.

Gustavo Fernández Quesada, Vázquez de Coronado

Calvario en Migración

Hace un año y cuatro meses fui con la empleada doméstica a renovar su permiso de trabajo, y después de esta espera la acompañé de nuevo el 17 de agosto con la oferta de empleo que firmé en Migración.

Yo le sugerí que escribiera a la Contraloría de Servicios para saber el estado de su permiso, y aunque ustedes no lo crean recibió como respuesta “mensaje bloqueado”.

Gladys Emilia Bolaños Fonseca, San José

Mandato legal

Resulta indignante leer cómo el viceministro de Educación Leonardo Sánchez Hernández califica el Programa de Integración del MEP, que financia la ayuda para la compra de productos de apoyo a estudiantes con discapacidad, de “bonito”. Ignora que no se trata de un acto de bondad de parte del Ministerio, como parece insinuar, sino que es una obligación que deben cumplir, porque está establecida tanto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600) como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661).

Federico Montero Mejía, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

