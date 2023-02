Mamografías: promesa incumplida

Qué fácil resulta decir las cosas. El papel resiste lo que le pongan. Es lamentable que siendo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tan especializada, no logre acabar con las listas de espera, dentro de las cuales están las mamografías. Es curioso que en la misma institución, teniendo la estructura requerida, sean las personas las que no consigan por lo menos brindar los servicios básicos y urgentes. ¿En qué está la Gerencia Médica? ¿Cómo prioriza lo urgente? ¿Por qué supuestamente utiliza recursos de la institución para asuntos personales? Es hora de que actúe y atienda lo más apremiante, la salud de las mujeres.

Nelson Sibaja Mora, Alajuela

Pruebas de bachillerato Copiado!

Me sorprendió el editorial del 2 de febrero, referente a las pruebas de bachillerato. Me parece simplista reducir a una prueba la evaluación de nuestro sistema educativo, y aún más castigar a una población a la que durante años se le ha restringido el gozo de una mejor calidad de vida por no cumplir este requisito, que tienen miles de historias que contar porque se les limitan las oportunidades.

Un sistema educativo se evalúa completo, como bien lo conoce La Nación, por ejemplo, infraestructura pésima, mala planeación, falta de estrategia, etc., y todo lo vamos a resumir a un castigo al estudiante que falla en una prueba luego de cinco o seis años en un aula.

Gustavo Montoya Loría, Cartago

Cultura de la muerte Copiado!

Las narconovelas, los narcocorridos, las películas de acción que banalizan la muerte y la promoción de videojuegos que premian el matar constituyen ingredientes que favorecen la cultura de la muerte que nos aflige como nunca antes.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Punta Leona y la CNE Copiado!

Paradójicamente, el deslizamiento hizo que los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) volvieran a enfocarse en problemas que son de su competencia técnica.

Me preocupan las soluciones repetidas de albergues, espumas y diarios, o entrevistas y documentales abundantes en donde los geólogos leen y repiten la información de los especialistas en medicina y meteorología. Cuando se les piden recomendaciones solo acatan a decir “llame al 911″ o que se construirán diques protectores (que sospechosamente reconstruyen todos los años los mismos empresarios). Nunca hacen referencia a diagnósticos o planes de gestión del riesgo realizados y oficializados.

La gran fortaleza de la CNE es su brazo municipal, formado por los comités locales de emergencias. Sería mucho más provechoso articular a la CNE en el sector de ordenamiento territorial, dentro del Sistema Nacional de Planificación, ordenado en Ley Nacional de Planificación.

José Alfredo Calderón Gómez, Rohrmoser

Daño en línea telefónica Copiado!

Hace cinco días reporté al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) un daño en mi línea de telefonía fija, y me aseguraron que en 12 horas iban a comunicarse conmigo. Estoy a la espera.

Raúl Matos Elles, Desamparados

La Defensoría Copiado!

La Defensoría de los Habitantes fue creada para defender por igual a los costarricenses de las acciones arbitrarias y omisiones del Estado. Sin embargo, su noble propósito fue desvirtuado por grupos internos y externos que hoy luchan por tomarla como tribuna propia para imponer y defender ideologías e intereses contrarios a nuestra idiosincrasia.

Tal es la desnaturalización funcional y los problemas propios y ajenos que afectan a la entidad que si se cierra nada pasaría. Ojalá los diputados elijan como jerarca a una persona capaz y neutral, que no esté comprometida con ideologías e intereses particulares o partidistas, ajenos al propósito básico de la institución.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Planeta moribundo Copiado!

Según uno de los últimos informes científicos sobre las apocalípticas consecuencias del inminente cambio climático, en este momento un millón de especies vegetales y animales corren peligro de extinción; la devastación la tenemos encima, pero una humanidad materialista, frívola y sin conciencia se empeña en capitalizar sus intereses económicos, levantando altares al dios dinero, que serán, al fin, para su propia inmolación. Nuestra única casa se desmorona, aún estamos a tiempo de revertir la situación.

Julio Vindas Rodríguez, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

