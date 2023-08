Mala experiencia con un vendedor de Mercado Libre

Compré un artículo a través del sitio web de Mercado Libre, y confié en el perfil del vendedor, que decía que tenía un año de comercializar ahí y un 100 % de ventas concretadas. Nunca recibí el artículo porque pidió más dinero un día después de transferir lo correspondiente al precio original.

He tratado de comunicarme con servicio al cliente de la compañía para saber por qué ese vendedor aparece en el sitio, pero solo he encontrado enlaces rotos y ningún correo o teléfono. El anuncio sigue apareciendo, pese a que ahora tiene reseñas negativas.

Marcos Ramírez Arias, Goicoechea

Mentora Copiado!

Una diputada aceptó que entrena a ministros para que mientan. Le hizo saber a un periodista que según ella todos mentimos, y puso de ejemplo que si un ministro comete un error y renuncia no deben saberlo los medios de comunicación. Me entristece saber que una persona a la que tenía un gran aprecio haya caído tan bajo por la codicia del poder y para complacer a su superior.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

El ferri Copiado!

Con gran felicidad se inauguró el ferri de Costa Rica hacia El Salvador. Demuestra la gran amistad con ese pueblo. Muchos costarricenses irán al país hermano. Ojalá el comercio aumente con muchos furgones más.

José A. Castro Mora, Heredia

Acciones necesarias Copiado!

Saliendo de la ruta 27, en Turrúcares, una gran cantidad de cabezales van hacia la carretera 721, por Siquiares, con la intención de evitar la romana del Conavi y tampoco pagar peajes.

El problema se agravará debido al aumento de furgones tras la entrada en operación del ferri hacia El Salvador. Urge la construcción de un arco al ingresar en Santa Rita de Turrúcares, y así obligarlos a continuar el recorrido por la 27 y dejar de afectarnos poniendo en riesgo vidas en nuestra comunidad y destruyendo la ya pésima carretera.

Aparte de eso, el distrito no cuenta con aceras, como obliga la ley. Espero una pronta acción del Conavi y la Municipalidad de Alajuela.

Roberto Murillo Agüero, Alajuela

Sitio preferente Copiado!

Como parte de la celebración del Día de la Madre, fui a almorzar con la mamá de mi pareja al restaurante Muelle 21, en el barrio Escalante, pero el guarda me negó el espacio reservado para adultos mayores, aduciendo que como no iba en silla de ruedas no calificaba. Puse la queja en la administración y no hicieron nada por solventar el problema. Ella acaba de terminar un tratamiento con quimioterapia y tiene las piernas muy débiles.

Carlos Corrales Quirós, Goicoechea

Formación docente Copiado!

Me alegra mucho que la Universidad Técnica Nacional (UTN) forme a los profesores de los colegios técnicos en educación dual y formación profesional con el apoyo de la Universidad de Osnabrück de Alemania, donde estudian docentes en educación dual y se les prepara para que obtengan trabajos de calidad y mejores salarios. Alemania es líder en esta materia y pone especial atención en el trabajo bien hecho y la justicia social.

José J. Chaverri Sievert, Pavas

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.