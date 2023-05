Mal servicio en el Ebaís de Montes de Oca

El Ebáis de San Rafael de Montes de Oca sigue siendo noticia. Hace un tiempo le negaron la atención a una adulta mayor por tener la cédula vencida. En días pasados, llegué a tiempo a mi cita y; sin embargo, la persona que estaba en la ventanilla me ofreció ponerme en una lista de espera, o bien, reprogramarla para setiembre.

La impotencia y frustración que vivimos quienes estamos asignados a este Ebáis es increíble. Debo esperar hasta setiembre. Los personeros de este lugar son prepotentes y tratan al paciente como si le estuvieran haciendo un favor. Nosotros pagamos nuestra cuota por un servicio médico. No es gratis. ¡Que vergüenza con ese Ebáis!

Cecilia Fernández Campabadal

La Unión, San Ramon

Estudio y YouTube Copiado!

Catástrofe en matemáticas, así calificó la UCR las notas de los recién egresados de secundaria, pero no recomienda nada respecto a estudiar esa materia en YouTube, por ejemplo, en donde he constatado y repasado cursos de mi interés, y hay de los más variados temas, desde aritmética básica hasta ecuaciones diferenciales y más.

Es cuestión de recomendarle a los muchachos que repasen los temas, aunque no los hayan visto en clases.

Milton Arias Castrillo

Desamparados

Cuidemos la democracia Copiado!

Apoyo lo que escribió el señor José Arias Álvarez, el 20 de mayo anterior. Es muy peligroso, en un país que se dice democrático, aceptar que un mandatario se refiera sin respeto a un diputado (quien también fue elegido por el pueblo) o a cualquier otro ciudadano. Es un pésimo ejemplo que va derivando en un cambio en las relaciones sociales. Si en una familia la pérdida de respeto genera graves problemas, qué podemos esperar que pase en un país. Cuidemos la democracia. Como decía Churchill, no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos.

Nora Borenstein

San José

Depósito en espera Copiado!

En noviembre pasado me pensioné y hace más de dos meses que hice el trámite en el Banco Popular para que me depositaran mi ROP. Es la hora que no he recibido ni una notificación, menos una llamada telefónica, para saber cuándo me lo depositan. Aquí estoy esperando.

Betty Berrío Marsiglia

San José

Espacios de parqueo Copiado!

En el centro comercial Town Center, en Santa Ana, no solo eliminaron los espacios de parqueo para personas con discapacidad cerca de la entrada, como lo establece la ley, sino que además los ubicaron lejos de esta y sin un acceso directo. Llueva o haga sol, la única posibilidad de acceso a los comercios es solo por la entrada principal. Además, hay que esperar la presencia, poco frecuente, de un vigilante para retirar los conos.

Federico Montero Mejía

San Ana

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.