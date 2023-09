Maestros no dieron clases para dedicarse a decorar

La escuela donde estudia mi hijo sacó el viernes a los alumnos sin completar horario, lo cual sucede alrededor del 90 % de los días en el grupo de mi hijo. Me di cuenta que fue porque todo el personal docente estaba adornando el centro educativo, tarea que pueden hacer los conserjes o para lo cual el MEP podría contratar alguna empresa privada. ¿Se dan cuenta por qué los problemas de “educaSión”? Señora ministra, tome acciones correctivas, es urgente.

Daniel Wong Álvarez, Puntarenas

Pólizas colectivas

En la década de los ochenta, funcionarios del Banco Nacional suscribimos con el Instituto Nacional de Seguros pólizas colectivas de vida. El Banco nos dedujo de nuestro salario durante muchos años el monto correspondiente. Tiempo después, el fondo de pensiones nos comunicó que no iba a continuar aplicando los rebajos. ¿Qué pasó con el dinero?

Carlos Aguilar Segura, Escazú

Viaje a Rusia

Me parece que Costa Rica, dada la tradición de país amante de la paz y una política internacional basada en la neutralidad activa y desarmada, hubiera aprovechado el viaje de los diputados a Rusia para manifestar al gobierno ruso que nosotros apoyamos toda gestión de paz que logre parar la guerra contra Ucrania, y tendríamos mucha autoridad moral para ser escuchados con seriedad. Así, Costa Rica habría brillado con luz propia proponiendo la paz.

Algunos de los que critican a Rusia por ser un país invasor nunca criticaron a Estados Unidos cuando invadió Irak, Afganistán y Siria, donde causó cientos de miles de muertos de población civil indefensa. Seamos congruentes con los valores y lo que nos distingue como nación.

Habib Succar Guzmán, Zapote

Realidad y ficción

No he oído noticia sobre la indignación del mundo por la existencia del Grupo Wagner y otros que hacen de la cacería humana su negocio, y, por ende, el gran comercio de armas en el orbe. Ponga usted un dedo sobre África y ahí están los asesinos moviendo el tablero de los desgobiernos; también, en Medio Oriente, en Siria, principalmente.

Alguien dirá que “siempre han existido”, pues sí, pero lo que impresiona y aterroriza es la indiferencia con que lo tomamos. Total, un ejército privado de 50.000 efectivos. Las películas Los perros de la guerra, del director John Irvin, basaba en el libro de Frederick Forsyth, y Los señores de la guerra, de Peter Chan, las disfruté, en particular la de Chan, y el asombro detrás de la mágica pantalla del cine es una vivencia genial. Llevada a la realidad diaria demuestra la pérdida de la capacidad de asombro y, por ende, crece el “no me importa, conmigo no es”. Este es el horror y el temor de nuestro siglo.

Alberto Taliansky Levitzki, Pavas

Caída de rendimientos

Solicito a los miembros de las juntas directivas del BCR y de la SAFI que conozcan en Caldera la mala compra realizada del Parque Empresarial del Pacífico y me den una solución a la caída de mis rendimientos. El Banco de Costa Rica debe tomar el parque y capitalizar el fondo de inversión que es de los inversionistas.

Jorge Delgado Murillo, San José

Puente en la 27

Mucho alboroto por la inauguración de un puente en la 27, con años de retraso, a pesar del problema y el cobro durante tanto tiempo; además, de tres carriles. Se mantiene la visión mediocre. La carretera requería desde sus inicios dos carriles en cada sentido.

Philippe Bloton Grall, Esparza

