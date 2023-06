Madres con hijos discapacitados necesitan puente peatonal

Es muy necesario un puente peatonal en Sabana norte, específicamente en la parada de autobuses ubicada diagonal al hotel Crown Plaza. He visto madres con hijos que sufren algún tipo de discapacidad bajarse de autobuses y caminar aproximadamente 700 metros o más, bajo el sol o la lluvia, para llegar empujando las sillas de ruedas hasta el Centro de Enseñanza Especial La Pitahaya. Un puente peatonal sería de gran ayuda para ellas.

José Carlos Miranda Sánchez, Ulloa de Heredia

Precio de combustibles Copiado!

El equivocado pronunciamiento de la Procuraduría General de la República sobre la regulación del precio de los combustibles como potestad del Ejecutivo fue rechazado correctamente por la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.

En 1981 se aprobó la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo para detener y eliminar el manoseo del precio que realizaban el Poder Ejecutivo y el MEIC, porque todos sabemos que su principal determinante son los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Como demuestra la ministra de la Presidencia, la competencia tarifaria en este y los otros servicios públicos regulados es de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, según la Ley 7593.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Facturas del AyA Copiado!

En la oficina, trabajamos tres personas, y durante más de diez años pagamos ¢11.000 al mes. Hace cuatro meses, nos cobraron ¢150.000 y luego la cuenta bajó a ¢20.000

Los dos últimas facturas ascienden a ¢46.000 cada una y Acueductos y Alcantarillados afirma que es por el consumo. A todas luces, no es cierto, y ni siquiera vinieron a revisar.

Gonzalo Calderón Vega, Aranjuez

Sin cultura cívica Copiado!

Este gobierno no parece conocer, o si lo conoce no practica, los principios implícitos de la cultura cívica. Como ciudadanos, igual que todos los demás de a pie, pero sobre todo como gobernantes, deben conocer acerca de las leyes y no tener que devolverse a cada rato porque sus actos fueron en contra de estas; conocer sobre los derechos y deberes de la ciudadanía, y no tener que buscar absurdas excusas para explicar por qué hicieron las cosas; conocer sobre las formas en democracia para que la ciudadanía y sus representantes participen en las decisiones de interés nacional, y no tomar decisiones que solo competen a los otros poderes; y, primordialmente, ser abanderados del supremo valor que representa el respeto al ser humano, sus organizaciones y grupos ciudadanos, que solo buscan cumplir con sus deberes cívicos.

Alejandrina Mata Segreda, Escazú

Exceso bancario Copiado!

Desde el 17 de abril, recibo constantes llamadas de Scotiabank a todas horas y en todo momento sobre una tarjeta que se encuentra al día. A pesar de haber presentado más de cinco quejas en Servicio al Cliente y la oficina de cobros, no obtengo explicación sobre las razones del acoso telefónico. Incluso, me llaman para recordarme que debo realizar el pago a tiempo, aunque se haya efectuado, o antes de la fecha límite establecida.

Me piden que el pago lo realice exclusivamente a través de Sinpe en tiempo real o en las sucursales, ya que, de lo contrario, el registro puede tardar hasta tres días. Mi tarjeta fue bloqueada y me suspendieron del programa de lealtad.

Laura González Picado, San José

Renovación de dimex Copiado!

Luego de varios meses de espera para renovar el documento de identidad migratorio para extranjeros (dimex), conseguí la cita para el 6 de enero en el BCR de Curridabat.

Me entregaron el comprobante donde se confirma que toda la documentación fue enviada a Migración y que el 7 de febrero debía ir a la oficina de Correos seleccionada para recoger mi cédula.

Han pasado casi cinco meses y aún no tengo la cédula. Correos no sabe nada de ella y el agente del BCR ha intentado en múltiples ocasiones averiguar del caso sin éxito. Ha sido imposible recibir respuesta de Migración, pues la central del 1311 está permanentemente desconectada o saturada, no atienden estos asuntos en la oficina central, los “e-mails” los responden dos meses después y sin una solución, el WhatsApp está desconectado y la página en internet de consulta no muestra novedades a pesar de que toda mi documentación fue enviada en dos ocasiones más por el BCR.

Diego Rojas Bustamante, San José

