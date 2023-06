Lula y sus amigos los dictadores

El primer gobierno de Lula fue exitoso, gracias al programa Bolsa Familiar, que ayudó a miles a salir de la pobreza y regresar a la educación. Hace unos días, en la reunión de presidentes de América del Sur, dijo que lo que ocurría en Venezuela era un narrativa construida, como si los millones de venezolanos que abandonaron su país y los que viven en la pobreza fueran una fantasía construida por los medios de comunicación.

Brasil también pretende limpiar la fachada de la dictadura nicaragüense y trata de suavizar una resolución de la OEA. Sugiere que se hable en el texto de un “retorno a la democracia”, desconociendo las muertes y exclusiones perpetradas por el régimen. La democracia necesita apoyo sólido.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Jóvenes migrantes Copiado!

Costa Rica experimenta la migración de ciudadanos hacia países desarrollados con tal de no vivir el calvario económico causado por los bajos salarios pagados en el mercado nacional.

Un egresado universitario sin experiencia o una persona con bachillerato de colegio y algunos otros estudios, pero sin un título de educación superior, no puede surgir en las empresas.

La partida de un hijo que se resiste a vivir en el modelo de escalas salariales del país es un duelo. Los modernos sistemas de comunicación alivian en parte la ausencia, pero no compensan el dolor de saber que ese ser querido no volverá pronto.

Muy pocos analizan este fenómeno social. Para estudiar una carrera, se requieren ingresos altos, o bien, financiarse en una institución a la que luego hay que pagarle altos intereses, lo que torna a la persona en esclava de ese financiamiento durante muchos años. El Estado debe ofrecer oportunidades para detener la migración. Por ahorita, pareciera que no es un problema de interés para ningún político de turno, ni siquiera para la administración.

Más bien, sugieren al ciudadano ir al Banco Popular a endeudarse más, con el supuesto objetivo de ayudarle a costear sus principales gastos. Evitar el duelo mencionado a nadie le importa.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

Tipo de cambio Copiado!

¿Por qué el tipo de cambio sigue bajando, pese a que el Banco Central redujo la tasa de política monetaria y compró una cantidad considerable de dólares en los últimos meses? Podría pensar en varias explicaciones. Una es que el Banco Central perdió liderazgo en el mercado de divisas y, por tanto, los agentes económicos no responden a sus señales.

Otra es que no está respondiendo a la racionalidad económica “esperada”, porque las divisas entran al país de maneras no oficiales. Pareciera difícil seguir explicando el exceso de dólares por la temporada alta de turismo o la atracción de inversión extranjera. Si esto fuera así, y es solo una pregunta, ¿el resultado de la apreciación del colón no estaría solo sujeta a las acciones del Central, sino también del Ministerio de Seguridad Pública, y, sobre todo, su papel en el control de fronteras terrestres y marítimas?

Pablo Álvarez Olea, Montes de Oca

Liceo de Costa Rica Copiado!

Después de que La Nación denunció irregularidades en nombramientos y acciones de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, el OIJ está investigándola. Hace escasos días, la misma junta, con limitadas funciones de auxiliar de la administración, se extralimitó, al tomar el ilegal acuerdo de donar al gobierno, representado por los ministros de Obras Públicas, Vivienda y Educación, el terreno de 10.000 metros cuadrados ubicado al sur del liceo, transferido a la institución por medio de la llamada ley Oduber, de 1974. Convenio que, sin duda, formará parte de la investigación del OIJ.

Freddy Pacheco León, Heredia

Cédula y licencia Copiado!

Se me extravió, hace 15 días, mi billetera con cédula y licencia de conducir. Al día siguiente, fui al Registro Civil y, aunque había mucha gente, tardé una hora en tener mi nuevo documento de identidad. Caso contrario con mi licencia. Para obtener un duplicado, me dieron cita el 4 de setiembre.

Marvin Alpízar Arias, San José

