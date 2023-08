Luces de colores colocadas a la Virgen de los Ángeles

Al visitar a Nuestra Señora de los Ángeles, me molestó, como creyente, que a la imagen le colocaran unas luces de colores que la hacen ver de varios tonos. No sé cuál es el fin, ella es bella, su resplandor es de oro, no se necesita que le pongan luces ni que la muestren como una cantante ni como una actriz de Hollywood. Es la Virgen María.

