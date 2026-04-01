Los santacruceños tienen derecho a su lagarteada

La centenaria tradición de los pueblos de la zona de Ortega, en Santa Cruz, de sacar un lagarto del río Tempisque cada Viernes Santo se ha visto truncada por legislación nacional dirigida a proteger el ambiente. Sin embargo, en esta parte de la bajura guanacasteca sigue habiendo grandes ingenios que convierten bosques en cañaverales, utilizan intensivamente las fuentes hídricas y aplican grandes cantidades de agroquímicos en sus plantaciones. Si se comparan las dos actividades, sacar un lagarto del río una vez al año parece una acción con poco impacto ambiental.

Sugiero, entonces, recurrir a la figura del indulto gubernamental, para que se permita la lagarteada, sin que deban modificarse las leyes ambientales y que los lugareños puedan continuar con su histórica fiesta y tradición.

Édgar Eduardo Blanco Obando, Liberia, Guanacaste

Cambios en Repretel

Veo más programas en Repretel que en el canal de La Sabana. Sin embargo, me preocupa que desde hace unos meses están haciendo cambios, los cuales justifican como una “renovación”. Han despedido a periodistas con años de trabajar para la empresa; unos más capaces que otros, pero claro que se ha notado la diferencia. Desde Frederic, de Informe 11, las noticias (del que siempre resentí su tono de voz), hasta Lussania, William Bonilla, Diego el mochilero y Harry Maklen. Ahora, fue la noticia del despido de Djenane Villanueva. Necesitamos un buen análisis para entender el porqué de tanto cambio.

Anabelle Araya García, San José

Reto de la NASA

El éxito del programa Apolo no fue casualidad. Respondió a una visión estratégica cohesionada, liderada por ingenieros como Wernher von Braun, cuya formación y experiencia permitieron integrar ciencia, ingeniería y ejecución bajo un objetivo común. Aquella generación, en gran parte de origen alemán, aportó no solo conocimiento técnico, sino disciplina, liderazgo y claridad de propósito.

Hoy, cuando la NASA retoma su objetivo de regresar a la Luna, el contexto es distinto. La fragmentación de responsabilidades, la dependencia de múltiples actores y la ausencia de líderes con esa visión integral pesan sobre la ejecución del proyecto. La tecnología ha avanzado, pero el factor humano parece haberse diluido.

El contraste con Apolo es evidente: no basta con recursos y sistemas avanzados, también se requiere una generación de ingenieros capaces de articular una misión integrada y con sentido estratégico; de allí, el gran reto que enfrenta.

Guillermo Rivero González, Desamparados, San José

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