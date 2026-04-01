Cartas

Los santacruceños tienen derecho a su lagarteada

Sugiero recurrir a la figura del indulto gubernamental para que los lugareños puedan seguir viviendo esta histórica fiesta y tradición

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Por Redacción de La Nación
Lagarteada en Ortega de Santa Cruz, Guanacaste. Cortesía Sinac (Cortesía Sinac)







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