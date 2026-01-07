Cartas

Los ‘outlets’ y Hacienda

Quieren combatir la evasión, pero las inspecciones ‘artículo por artículo’ solo traerán más burocracia. ¿Por qué no usar la tecnología?

Por La Nación

Con gran incredulidad y estupor leo en La Nación del domingo 4 enero que el Ministerio de Hacienda hará inspecciones “línea por línea y artículo por artículo” de las mercaderías importadas por los conocidos outlets. Es increíble, pues esto solo podría conllevar lo que todos conocemos con estos procesos en extremo burocráticos.








