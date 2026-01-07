Los ‘outlets’ y Hacienda

Con gran incredulidad y estupor leo en La Nación del domingo 4 enero que el Ministerio de Hacienda hará inspecciones “línea por línea y artículo por artículo” de las mercaderías importadas por los conocidos outlets. Es increíble, pues esto solo podría conllevar lo que todos conocemos con estos procesos en extremo burocráticos.

Si lo que se pretende, y con sobrada razón, es evitar la evasión y el contrabando, pero también agilizar procesos y no tener que requerir personal extra, ¿por qué no usar modelos estadísticos y algoritmos bajo modelos de muestreo estricto, por tipo de mercadería, para seleccionar qué cargamentos inspeccionar por importador? Esto les permitiría controles selectivos, menos inspección a operadores fiables y más control a operaciones atípicas. En la web existen múltiples ejemplos de estas aplicaciones.

Fernando E. Feoli, Moravia

Salidas en Repretel

Si bien es cierto que cada empresa es libre de tomar decisiones sobre su personal, para nuestra familia, al igual que para muchas otras, imagino, es absolutamente incomprensible ver cómo Repretel desecha, o deja ir, a sus más emblemáticas figuras. Por citar solo algunos ejemplos: Geiner Salazar, Lussania Víquez, Giovanni Calderón, Ítalo Marenco, William Bonilla, Frederick Fallas y, con muchísimo pesar, don Jorge Arturo González, el Cañero.

Para nosotros en casa, escuchar al Cañero era algo que siempre esperábamos. Conocimiento, identidad costarricense, emoción, alegría, pasión. Todo perdido por la administración de una empresa que no valora lo que el pueblo sí. Ojalá pronto los podamos volver a ver en el 6 o donde mejor los valoren.

Néstor Cubillo Barrantes, Montes de Oca

Error en gasolinera

El pasado 21 de diciembre, mi hermano acudió a la gasolinera Metrópoli, en Palmares, donde por error del pistero le dispensaron gasolina en vez diésel, ocasionándole graves daños al vehículo (en la tapa del depósito de combustible está escrita la palabra “diésel”). Se acudió al encargado, y él comprobó en cámaras que sí fue un error de ellos. Luego de una semana nos dijo que el dueño no se va a hacer cargo de los daños porque han pasado muchos días luego del incidente; no obstante, se les comunicó al cuarto día porque no sabíamos cuál era el desperfecto que había provocado que se quedara varado en San Ramón.

David Rodríguez Madrigal, Palmares

Despertemos

El peligro del continuismo del gobierno puede llegar a una dictadura; tal es el caso de Venezuela, donde se ha sufrido durante más de 25 años el dominio de un matón, al igual que en Nicaragua y Cuba, países que son terreno fértil para que otro dictador en potencia, Trump, los invada con propósitos económicos negros cual petróleo. Los dictadores se unen a países poderosos económica y militarmente, como China y Rusia, y a narcotraficantes. En Costa Rica, hoy buscan seguir en el poder, insultan, menosprecian las instituciones, la Constitución, el TSE; sus miembros se esparcieron como espuma en la playa electoral en busca de un puesto, se han dado alianzas con poderosos, gente de dudosa reputación y hasta con causas legales pendientes. Ticos, votemos con responsabilidad, no como serviles y resentidos sociales, ni como ignorantes, sino como seres pensantes, humildes, honrados, trabajadores, amantes y constructores de la democracia y de nuestras libertades. Demostremos que no somos domesticados.

Cecilia Araya Mora, Zapote

