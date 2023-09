Lo que muestra el resello de leyes

Una vez más, el presidente, Rodrigo Chaves, enfrenta las derrotas democráticas en el propio partido que lo llevó a la presidencia. Algo nunca visto en la Asamblea Legislativa: el gobierno va por un lado y “su partido político” en dirección contraria.

Los resellos pudieron haber tenido un resultado diferente, si hubiera existido en los legisladores del Partido Progreso Social Democrático una actitud proactiva, de conciliación y negociación para obtener mejores resultados y así no dejar tan malparado al “jefe”. Pero no.

La prepotencia, el irrespeto y la necedad de mantener sus posturas con poca disposición al diálogo y la negociación hacen que tropiecen una y otra vez y peguen contra la pared una vez más. A la legisladora Cisneros, jefa de fracción, parece que se le olvidó el diálogo y la conciliación para obtener mejores réditos en su gestión y en la de sus compañeros.

Lo dijo su propia compañera de fracción Luz Mary Alpízar, que en las reuniones “no hay espacio de confianza, ni de diálogo, y es un espacio prácticamente de imposición”.

Ronald Zúñiga Castro, Heredia

Lucha contra el narco

¿Hasta cuándo se permitirá tanto asesinato? Digo permitir porque no hay que ser un experto para reconocer que la batalla contra el narcotráfico está perdida. Cada día se agrava porque no se está haciendo lo correcto, que quizá sería cerrar las puertas, que están de par en par, al ingreso de la droga, bloquear los pasos por la frontera con Panamá y ambos litorales, Caribe y Pacífico, donde las autoridades conocen los sitios puntuales, con lo cual disminuiría significativamente el lucrativo tráfico de drogas.

Si se hiciera, poco a poco ya no asesinarían a más jóvenes por drogas que finalmente no tendrían en sus manos. No vislumbro otra solución.

Freddy Pacheco León, Heredia

Vergüenza nacional

Me refiero a lo que pasa en nuestro país y con el gobierno. Un periódico extranjero publica una noticia muy comprometedora para el país, y el presidente Chaves dice que el Ejecutivo es el que ha detenido a sicarios y no el OIJ. A consecuencia de esa noticia, creo que dejó la seguridad y al Poder Judicial malparados, e irrespetó al Legislativo con su prepotencia.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Felicitaciones al Congreso

Quiero felicitar, como costarricense amante de la democracia, a los 45 diputados que aprobaron la declaración contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. La Asamblea Legislativa levanta la mano contra las injusticias y violaciones de los derechos humanos en el país vecino.

Gracias a Dios somos un país donde se fomenta el pluralismo, se permite la competencia político-electoral, se celebran elecciones auténticas y se respeta a la mayoría.

Eddy Bustos Contreras, San Pedro de Montes de Oca

Pensiones alimentarias

Hay alternativas a la cárcel por pensión alimentaria, pero quizás impliquen reformas a la ley. Las incongruencias saltan a la vista, pues hasta los condenados por delitos comunes gozan de regímenes alternativos como tobillera, dormir los fines de semana en prisión, no ir a la cárcel si la pena es de tres años o menos, trabajar en ciertos oficios, entre otros.

En el caso de los deudores de pensiones alimentarias, previo estudio de su condición laboral y económica, se les podría ofrecer alternativas parecidas con tal de no tenerlos viviendo a costa de nuestros impuestos, con sentencias de seis meses, prorrogables hasta los 70 años de edad, o hasta que los niños cumplan 25, si estudian, y la exesposa se case o consiga trabajo para vivir de recursos propios.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

