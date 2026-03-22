Cartas

Lo bueno de saber decir no

Muchos problemas nos ahorraríamos con solo tener la determinación de negarnos a tantas invitaciones y posibilidades

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Por Redacción de La Nación

Parece fácil, simple palabra, pero cuántas tormentas nos ahorra el valor de aprender a decir que no.








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