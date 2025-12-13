‘Llaneza, muchacho’: un buen consejo para los aspirantes presidenciales

En el Quijote cervantino, hay un pasaje en el que un viejo titiritero, el maese Pedro, amonesta a un joven aprendiz que quiere destacar en el arte teatral a punta de pompa y exhibicionismo. “Llaneza, muchacho; no te encumbres, que toda afectación es mala”, dice don Pedro.

Y es que, en los tiempos que corren y de cara a la elección presidencial, no estaría mal recordarles este consejo cervantino a los candidatos a la presidencia, pues, más allá de presentar y discutir airadamente las propuestas propias y ajenas, la misión de todo candidato debería ser también morigerar las expectativas del votante, ayudándole a comprender que todo proyecto político requiere, en primer lugar, respetar la legislación vigente y, luego, aportar evidencia científica que avale procedimentalmente su ejecución.

Solo así los ciudadanos podremos tomar distancia para ponderar las distintas propuestas y, ojalá, poder despertar de esta pesadilla.

Francisco Barrientos B., Coronado

Gran trato en la CCSS

Mi querida madre Josefa, de 99 años, se cayó en el baño y debí llevarla a la Clínica Solón Núñez. Desde que llegamos, le dieron la mejor atención, con esmero y cariño. De inmediato, la pasaron a los consultorios de Emergencias, donde la atendió, con amabilidad y paciencia, una doctora llamada Marianela. Además hizo las gestiones para trasladarla al Hospital San Juan de Dios, donde también fue vista por un buen médico, quien ayudó a que se le hiciera sin demora un tac. Estoy agradecido por el trato tan humano; que Dios los bendiga.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Víctima de fraude

Fui víctima del robo de mi celular, donde tenía mi tarjeta de crédito Davivienda digitalizada en la aplicación Wallet. La persona que me robó el dispositivo pudo realizar compras fraudulentas que suman miles de dólares.

Pese a la evidencia del robo, el banco rechaza mi reclamo. Davivienda alega que, al estar la tarjeta en Apple Pay, se califica como una “transacción de tarjeta presente”, interpretando esto como una pérdida de custodia y, por ende, se niega a aplicar el contracargo.

Esta justificación es inaceptable. No es válido que una transacción posterior a un hurto sea considerada legítima por el simple hecho de haber digitalizado la tarjeta meses atrás. Este proceso parece diseñado para desestimular al cliente y evitar que el banco asuma su responsabilidad ante el fraude digital, lo que deja al cliente en total indefensión.

Douglas Quesada, San José

Sigo esperando

Promerica debe tener una crisis interna por saturación de clientes que desean cerrar sus tarjetas de crédito, porque hace más de ocho días, llamé al número destinado para este propósito y me indicaron que todo el personal se encontraba ocupado y que me devolverían la llamada. Aquí estoy esperando aún. Un trámite así no debería tener tantas trabas. Al final, estoy en mi derecho de tomar esa decisión como consumidora financiera. Pido que se me atienda lo más pronto posible.

Laura Rivera Solano, San José

Radio y democracia

Soy un adulto mayor que me crié en el campo, donde crecí escuchando la radio. Recuerdo los mensajes que por allí se enviaban; ese era nuestro WhatsApp en aquel tiempo. La radio fue y sigue siendo importante para el fortalecimiento de la democracia. No podemos permitir que se pisotee un derecho que tenemos los costarricenses. Esto solo pasa en países donde no hay democracia, donde no existe libertad de expresión. Así empezaron Cuba, Nicaragua y Venezuela: controlando los medios de comunicación.

No se puede vivir y menos gobernar con tanto odio hacia los que no piensan igual. Eso es lo bonito de la democracia: que podemos pensar diferente, pero siempre respetando a los demás.

Eddie Bustos Contreras, San Pedro de Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.