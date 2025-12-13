Cartas

‘Llaneza, muchacho’: un buen consejo para los aspirantes presidenciales

Más allá de presentar y discutir airadamente las propuestas propias y ajenas, la misión de todo candidato debería ser morigerar las expectativas del votante

Por Redacción de La Nación

En el Quijote cervantino, hay un pasaje en el que un viejo titiritero, el maese Pedro, amonesta a un joven aprendiz que quiere destacar en el arte teatral a punta de pompa y exhibicionismo. “Llaneza, muchacho; no te encumbres, que toda afectación es mala”, dice don Pedro.








