Las excusas del ICE

Me uno a las quejas que recientemente fueron publicadas debido al servicio que brinda Kölbi, específicamente, el de cable. Hace una semana no hay señal en mi casa. Me dijeron que había un gran problema en la red y que estaban trabajando en ello, el miércoles me explicaron que la reparación se llevaría a cabo de forma remota, el viernes prometieron enviar un técnico para revisar toda la instalación porque parece que están fallando las cajas TP-link que son las que ellos manejan y el sábado no vinieron porque trabajan hasta las 3 de la tarde.

Ana Lucía Corrales Marín, Cartago

Trámite de pasaporte Copiado!

El miércoles 5 de julio, logré conseguir una cita para la emisión del pasaporte de mi hijo menor de edad, después de una experiencia de terror, que contaré resumidamente.

Escribí al correo pasaportes@migracion.go.cr y una y otra vez el sistema me indicaba que no encontraba la dirección electrónica. Luego de mucho intentarlo, envié la solicitud a una dirección de Hotmail.

Como no me respondieron, llamé por teléfono al 1311 y me pidieron enviar el formulario por correo otra vez y si no obtenía respuesta me recomendaron ir a Migración, lo que hice el lunes 10 de julio.

Efectivamente, el mensaje fue recibido, pero como yo escribí el miércoles y luego el viernes, el sistema tomó la última comunicación y, por tanto, el plazo de 48 horas empezó a correr el viernes. Me dijeron que faltaban tres pasos para completar la gestión y no sabían cuánto tardaría. Conclusión, no podían hacer más y a mí solo me quedaba esperar.

Yo, echando mano de mis reservas de empatía, expliqué que soy una persona con discapacidad, que me cuesta mucho viajar a Migración otra vez, que si no podíamos aprovechar que estaba ahí con mi hijo, pero la respuesta burocrática de manual fue que no, y que no escribiera más porque si lo hacía el plazo de 48 horas hábiles comenzaba a correr desde cero.

Esteban Arias Monge, San José

Mala calidad Copiado!

Es increíble que la carretera de Chalaco hacia San Blas de Carrillo la repararan hace cinco meses y hoy está peor que antes. Son tantos los huecos que no hay por donde pasar y nadie fiscaliza a las constructoras.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Alerta policial Copiado!

La policía debe poner atención en la carretera de la Uruca hacia Hatillo 3. Los delincuentes se parquean y esperan a los empleados de fábricas y hoteles para extorsionarlos o golpearlos. Operan de 11 p. m. en adelante.

José Á. Castro Mora, Heredia

Desorientados Copiado!

Cuando se ven noticias, queda clara una desorientación de los funcionarios con respecto a la atención de los problemas propios de su función, por ejemplo, que un ministro de Transportes esté pensando en la exploración de gas natural, como si no fuera poco el grave problema vial.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Consulta laboral Copiado!

El 6 de junio, presenté una consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo. Ya pasó un mes y no recibo respuesta. Es una pregunta muy simple, sobre el preaviso. Llamé al 800 del Ministerio de Trabajo y escribí por el sistema de chatbot; sin embargo, no me atendieron, por eso mandé la consulta por escrito.

Cléver A. Calderón Rojas, Uruca

Planta Reventazón Copiado!

El domingo se publicó una carta a la columna de Max Sittenfeld Appel sobre la licitación internacional del ICE para solucionar el problema de fugas en la cortina de la represa del Reventazón, en el vertedor de demasías.

Añado a lo expuesto que en octubre del 2018 el ICE gastó $3,1 millones en medidas de corrección estructurales en el vertedor, ejecutadas por una empresa de mucho renombre. Si las fugas persisten y por eso el nivel del embalse no puede subir (consecuencia inmediata para la producción de energía) es muy posible que el vertedor sufrió un nuevo desplazamiento.

Yo quisiera que el ICE me explique detalladamente quién hizo el estudio geológico y geotécnico antes de construir la represa y ver si existía alguna capa de terreno inestable (algo así como arcillas) que a la postre sea la causante de los desplazamientos que trae el vertedor, sobre todo en este momento, cuando debe estar saturado por el embalse.

Nunca vi que nadie aclarara este punto, a pesar de que se publicaron muchas noticias. Es hora de que el ICE dé una explicación inteligente.

Olman Monge Angulo, Santa Ana

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.