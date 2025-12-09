Las emergencias reportadas al 911 son eso: situaciones urgentes

Hace un año presencié un apuñalamiento frente a un súper en San Pedro, marqué el 911 y no solo debí confirmar que estaba llamando por una emergencia, sino que tardaron cinco minutos en responderme, cuando la respuesta debió ser inmediata. Urge revisar los protocolos del Sistema de Emergencias 911 para que puedan dar atención pronta a estas situaciones.

Juan Pablo Colindres Gaitán, Guápiles, Pococí

Poderosa metáfora

El X Estado de la Educación 2025 confirma que la crisis educativa en Costa Rica se profundiza. Los recortes presupuestarios a la educación pública han provocado un rezago alarmante en lectoescritura y pensamiento lógico-matemático.

La portada del informe lo resume con una poderosa metáfora: una hoja triturada, recompuesta apenas con cinta adhesiva. Esa imagen nos obliga a preguntarnos: ¿hasta cuándo la crisis?

Y más allá de eso, ¿no estaremos haciendo lo mismo a nivel social? ¿Intentando “pegar” superficialmente un sistema que arrastra las consecuencias de decisiones mal tomadas? Años sin invertir lo necesario en infraestructura, sin contratar docentes con la preparación adecuada, sin pagar a los educadores lo que realmente merecen. A esto se suma el incumplimiento de destinar el 8% del PIB a educación.

El MEP se encuentra hoy en una encrucijada. Sin un rumbo definido, intenta sostener el sistema con propuestas de mejora que resultan insuficientes si no están acompañadas de una inversión real, visión de largo plazo y un compromiso político serio con la educación pública. El informe de este año no es solo una advertencia: es una oportunidad de reconstrucción.

María José Enríquez Méndez, San Ramón de Alajuela

Formación para docentes

Las 113 escuelas unidocentes de Coto, y de otras regiones del sur de Costa Rica, merecen los mejores programas de formación continua para sus maestras y docentes de colegios. Los artículos publicados en la Revista Dominical señalan necesidades urgentes, pero es indispensable dar un giro que ataque el problema educativo de raíz y permita enfrentar, desde cada hogar, el reto de las drogas.

Con el apoyo de los padres de familia, podemos transformar la educación en esa zona del país. El aporte de la empresa privada, de las comunidades y un programa de emergencia promovido por el Ministerio de Educación podrían abrir el espacio para reducir la pobreza que afecta a la región. Educación es la mejor respuesta inicial para el Pacífico sur.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Contra el totalitarismo

Leyendo el artículo "El autoritarismo no llega de golpe“, de Kaushik Basu (La Nación, 4/12/25), sentí un problema con la traducción del término alemán Gleichschaltung. La palabra “coordinación” hace pensar que se trata de actividades de personas. La primera sílaba del término, Gleich, significa “igual”, lo cual va más allá de coordinar. Una traducción como “normalización” o “sincronización” sería más adecuada. Queda más cerca del área de la electrónica, la que le facilitó al nazismo otro término, eufemístico y notorio, la Anschluss (anexión) de Austria en 1938. A partir de 1933 en Alemania, la Gleichschaltung redujo a todos los individuos a igualdad en el sentido de un valor cero o nada. En la expresión “Du bist nichts, dein Volk ist alles” (Tú no eres nada, tu pueblo es todo), proclamada por Charles Maurras, de la Acción francesa, resuena el totalitarismo del que Kaushik Basu advierte. Necesitamos justamente acciones coordinadas contra el totalitarismo, en vez de normalizar a individuos al estado cero.

Hans Nusselder, Montes de Oca

Aún hay esperanza

El sábado 6 y el domingo 7 de diciembre se realizaron festivales y desfiles de bandas en distintas provincias de nuestro país; ¡qué lección de civismo y sana convivencia nos dieron cientos de jóvenes talentosos e inspirados! Me hicieron reflexionar en que no todo está perdido; no toda nuestra juventud “anda metida” en el sicariato y el crimen organizado, ni revolcada en el infierno de las drogas. Esta es la Costa Rica que estamos obligados a salvaguardar y a proteger con nuestro voto en las próximas elecciones, rechazando los discursos de odio de un continuismo inoperante, las mentiras disfrazadas y las ínfulas de autoritarismo. ¡Aún hay esperanza!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

