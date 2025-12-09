Cartas

Las emergencias reportadas al 911 son eso: situaciones urgentes

Presencié un apuñalamiento, llamé al 911 para hacer el reporte y debí esperar cinco minutos a que me respondieran

Por Redacción de La Nación

Hace un año presencié un apuñalamiento frente a un súper en San Pedro, marqué el 911 y no solo debí confirmar que estaba llamando por una emergencia, sino que tardaron cinco minutos en responderme, cuando la respuesta debió ser inmediata. Urge revisar los protocolos del Sistema de Emergencias 911 para que puedan dar atención pronta a estas situaciones.








