La terrible contradicción de AyA

El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, una fecha en que se nos insta a proteger y no despilfarrar el vital líquido. Pero parece que ese mensaje aún no ha llegado al AyA. ¿De qué otro modo se puede explicar que el AyA ignora las múltiples denuncias de fugas que presenta la ciudadanía? Desde principios de este año, hay una fuga reportada muchas veces por varios vecinos del Alto de las Palomas, en Santa Ana. Cuando visité la oficina del AyA de esa localidad para saber de mi denuncia, N.° 53807415, del 20 de febrero, me dijeron que desapareció del registro como si ya hubiera sido atendida. Y no es así, allí sigue igual: botando agua día y noche. Tuve que poner una nueva denuncia, la 53970257, el 11 de marzo y hasta la fecha no se han acercado a atenderla. “El agua es vida. ¡Cuidémosla!” es el lema del AyA. ¿Qué tal si esa entidad lo aplica?

Anita Ohlsson de Formoso, Alto de las Palomas, Santa Ana

Pedido de más información

¿Podría La Nación informar sobre el proyecto de ley N.° 24353 relacionado con el aumento de salarios y de pensiones? Se trata de una iniciativa que presuntamente presentó Jupema para que este año se aumente el monto de las pensiones. De antemano, agradezco mucho la atención a esta petición.

Benjamín Murillo, Liberia

Apoyo proyecto de ley

Soy una persona de 81 años que, dichosamente, goza de un estado de salud aceptable. Desde siempre he considerado que nadie es dueño del dolor ajeno, por lo que aplaudo el proyecto de ley presentado por el diputado Danny Vargas, expediente 25.455, para establecer el marco legal que permita a las personas con enfermedades incurables, degenerativas o con pronóstico de vida limitado e irreversible oponerse a tratamientos que prolonguen sus sufrimientos. Todo, con el propósito de que puedan evitar el tránsito de dolor para sí y sus familias, y se les permita morir dignamente. Lógicamente, todo ceñido a los procedimientos que llegue a establecer la ley que, espero, merezca la acogida del Congreso.

Ezequías Cambronero M., Heredia

Empresa ACS Logística

Mandé a comprar algunas cosas con la empresa ACS Logística de San Ramón. Uno de los paquetes tiene un mes en Aduana, y los otros tres están en tránsito desde el 11 y el 16 de marzo, sin movimientos nuevos en su página web.

Cuando consulto, dicen que el problema es de aduana y de atrasos en los vuelos y que pronto lo van a resolver, pero sin dar fecha. Esta misma explicación me la dan cuando tengo la suerte de que respondan, porque eso también ha sido caótico.

I. Cristina Solís Solano, Tibás

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