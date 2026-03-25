Cartas

La terrible contradicción de AyA

‘El agua es vida. ¡Cuidémosla!’ es el lema del AyA. ¿Qué tal si esa entidad lo aplica?

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Por Redacción de La Nación

El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, una fecha en que se nos insta a proteger y no despilfarrar el vital líquido. Pero parece que ese mensaje aún no ha llegado al AyA. ¿De qué otro modo se puede explicar que el AyA ignora las múltiples denuncias de fugas que presenta la ciudadanía? Desde principios de este año, hay una fuga reportada muchas veces por varios vecinos del Alto de las Palomas, en Santa Ana. Cuando visité la oficina del AyA de esa localidad para saber de mi denuncia, N.° 53807415, del 20 de febrero, me dijeron que desapareció del registro como si ya hubiera sido atendida. Y no es así, allí sigue igual: botando agua día y noche. Tuve que poner una nueva denuncia, la 53970257, el 11 de marzo y hasta la fecha no se han acercado a atenderla. “El agua es vida. ¡Cuidémosla!” es el lema del AyA. ¿Qué tal si esa entidad lo aplica?








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