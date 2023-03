La Ruta de la Educación cae por su propio peso

La grave crisis en educación requiere presentar alternativas viables sobre cómo mitigar el rezago y mejorar la calidad de la enseñanza. La Ruta de la Educación, propuesta por el MEP, cae por su propio peso. Son muchas las inconsistencias tanto del constructo como de la posibilidad de aplicación.

Un caso concreto son las pruebas estandarizadas, instrumentos para medir fortalezas y debilidades de los estudiantes con el fin de promover mejoras educativas, identificar factores que afectan el desempeño y proponer correctivos para pasar de un estado a otro, llámese grado o graduación.

Las pruebas deben partir de un modelo evaluativo que garantice la consecución de los objetivos o competencias establecidas para los diferentes grupos etarios o niveles de escolaridad.

La ministra pareciera desconocer este trasfondo y, por consiguiente, lo expresado por los técnicos del MEP es válido, no solo por hacer ver las falencias, sino también por dejar al descubierto que las pruebas carecen de validez y fiabilidad.

Craso error sería instaurarlas, a la luz de estas y otras inconsistencias. A lo anterior se agrega la carencia de explicaciones certeras sobre los procedimientos para la confección, selección de la muestra y participación de los equipos que la elaboraron, pues los técnicos no estuvieron entre los convocados.

Fernando Villalobos Solé, San José

Ruta Uno

Una de las buenas decisiones tomadas por el ministro de Obras Públicas y Transportes fue la cancelación del Fideicomiso Ruta Uno, que se había convertido en una manera de repartir dinero a su estructura burocrática mediante el pago de salarios exorbitantes y una carga financiera para el pueblo sin que la obra estuviera concesionada.

Estoy seguro de que con la capacidad de Amador y un contrato apropiado el trabajo se terminará en un plazo adecuado. Desafortunadamente, la mayoría de las personas quieren verlo en seis meses, cuando tenemos 40 años de rezago en infraestructura.

Ojalá incluyan en el nuevo contrato una radial hacia Sarchí, pueblo con miles de visitantes, cuna de nuestra artesanía y en crecimiento. Estoy seguro de que los sarchiseños pagarían un peaje extra por ello.

Juan M. Rojas Brenes, San Ramón

La cuadra del Liceo

Al avanzar el viejo proyecto Ciudad Gobierno, no debe desdeñarse que la cuadra al sur del Liceo de Costa Rica, propiedad del Estado y alquilada al Ministerio de Obras Públicas, demanda un proceso registral formal. El costo justo de la expropiación o arrendamiento son factores fundamentales para los planes de desarrollo académico de la institución.

Freddy Pacheco León, Heredia

Adultos mayores

Encuentro cierto malestar cuando como adulto mayor presento mi cédula a los choferes de autobuses, incluso en los que me conocen. No se detienen en las paradas si uno está solo. Es tiempo de que la discriminación termine. A los choferes no les rebajan del salario el monto del pasaje de los mayores de 65 años. Es parte de su trabajo.

Algunos conductores se detienen para anotar los datos de la cédula, aunque dispongan de cámara para hacerlo, pero tardan mucho con el propósito de crear un momento incómodo para los demás pasajeros. A veces, es mejor pagarles.

Genaro Marín Hernández, Heredia

Reconocimiento

El 3 de octubre del año pasado fui operada en el hospital Calderón Guardia. Así como a veces una critica a la Caja Costarricense de Seguro Social, también merecen reconocimiento los médicos con vocación. Felicito a la doctora Coto, ejemplo para todo su gremio sobre cómo se debe tratar a un paciente.

Giselle Suárez Hernández, Vázquez de Coronado

