La importancia de revisar la factura

Compré dos latas de Ensure en Pricesmart, cuyo precio en la etiqueta decía ¢48.795. Cuando llegué a la caja, me cobraron ¢54.000. Tuve que llevarles la calcomanía como prueba. Al final, me dieron la razón. Me preocupa comprar un producto empacado en una caja y que luego aparezca otro precio. Lo mío fue una casualidad. Soy cliente y seguiré comprando, pero estos detalles deben cuidarse.

