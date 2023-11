La gente lo critica por defender sus valores sobre la Navidad

Me sorprende el cambio cultural causado por intereses de los comerciantes. Estamos iniciando el undécimo mes y algunos en Costa Rica celebran la Navidad como si estuviéramos en diciembre. En las tiendas me bombardean con villancicos y en los hogares se ven decoraciones navideñas desde la segunda quincena de octubre. A lo que yo me opongo es a la fuente del jolgorio, que responde a intereses contrarios al concepto de la Navidad; incluso en Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, se respetan las tradiciones. Yo solía ir de compras en noviembre, y las tiendas estaban concentradas en las campañas del Viernes Negro. La gente se enoja y me dice Grinch cuando manifiesto mi punto de vista.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌