La felicidad laboral

El acoso laboral comienza con actitudes prepotentes de quienes tienen poder sobre sus subalternos. Muchas veces priman el miedo a la incapacidad profesional y celos hacia otros trabajadores. Ahí nace, según el foro de La Nación, la necesidad de invertir en felicidad laboral.

El resultado será positivo en la productividad y la creación de una atmósfera saludable para todo el personal. La venganza, por el contrario, deriva en una lucha interna, unida a las demandas laborales.

Lastimosamente, el Ministerio de Trabajo solo recomienda y se aleja del problema, y los trabajadores terminan judicializando el ácido conflicto. Pero si apareciera un árbitro que regulara el diálogo, de seguro las tensiones bajarían y las relaciones laborales y la productividad laboral aumentarían.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cambio climático

El mundo va hacia una catástrofe climática irreversible, habrá sequías y lluvias torrenciales, en consecuencia, se perderán cosechas en el mundo.

En algunos años, ningún país exportará granos porque el cambio climático habrá destruido la mayoría de los sembradíos, y cuando esto ocurra, ¿quién va a alimentarnos? No tendremos agricultores, porque fueron arruinados, además, mediante políticas arancelarias irresponsables.

Clever Calderón Rojas, San José

Vestir para la ocasión

En muchos lugares de trabajo no existe un código de vestimenta; sin embargo, las personas debieran utilizar su sentido común para saber en qué momentos deben vestir acordes a la ocasión. Por ejemplo, para una entrevista de trabajo, una actividad social o legal, o asistir a misa.

¿Por qué algunos se caracterizan por ir incorrectamente vestidos a misa? Se debe acudir con modestia, dignidad y sencillez, y no obligatoriamente con elegancia, aunque la ocasión lo merece.

Si alguien es invitado a conocer a un monarca de Europa, ¿se pondría pantalones cortos después de un paseo de fin de semana? Hombres y mujeres, ¿cruzarían las piernas mientras mascan chicle para paliar el cansancio en plena actividad? Están en la casa de Dios, Rey de Reyes. La ocasión es más valiosa que cualquier otra. Piénsenlo bien, especialmente en esta Semana Santa, en que se sabe que hace calor y muchos irán a los actos como si estuvieran en la playa.

Ana Catalina Araya Pereira, Tibás

Decepción en hotel

Cuando llamamos para reservar en el hotel Fiesta Resort, nos ofrecieron múltiples beneficios en la zona prémium por un costo mayor, como, por ejemplo, la posibilidad de realizar el check-in y el check-out en una recepción exclusiva, variedad de snacks que no están disponibles en el área standard y la posibilidad de cenar en los restaurantes a la carta del hotel.

Sin embargo, el miércoles, en la recepción, nos indicaron que la entrada está sujeta a la capacidad del hotel, que lastimosamente ese día no ameritaba el área exclusiva, los snacks eran caldosas y choripanes, que todo lo demás se debía solicitar en el servicio regular y que las cenas a la carta solo se pueden solicitar una vez cada dos noches de hospedaje, en el caso de estar disponibles.

El mayordomo lleva las bebidas hasta donde uno se encuentre, pero solo nos sirvió el primer día, después desapareció. Por si fuera poco, el mantenimiento de las piscinas parece ser escaso, ya que nuestros trajes de baño se ensuciaron.

Arleen Hernández Guzmán, Cartago

El engaño de la motivación

Padre de familia: “Mi hijo va mal en su materia porque usted no lo motiva”. Docente: “Con todo respeto, señor, creo que usted invierte la implicación. Toma la causa por efecto. A eso se le llama falacia del consecuente. La motivación más bien es el efecto de la realización personal, recompensada no por más motivación, sino por más trabajo. No puedo felicitar a un estudiante solo por ser quien es; es imperativo que haya hecho algo importante”.

Esa mañana, pusieron las pertenencias del docente en bolsas de basura en la calle.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.