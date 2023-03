La ciudad de los 15 minutos es un concepto urbanístico que consiste en disponer de todos los servicios esenciales a una distancia de 15 minutos a pie o en bicicleta de cada ciudadano, y fue la gran apuesta de Anne Hidalgo en el 2020 para ser reelegida alcaldesa de París.

Es una ciudad donde los habitantes satisfacen sus necesidades organizadas en seis categorías: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse, educarse y descansar. Países de Europa, Norteamérica y algunos de Suramérica avanzan y desarrollan nuevos diseños de este concepto. Conviene que el nuestro beque y envíe estudiantes avanzados o graduados recientemente para que adquieran conocimientos que son muy necesarios para su aplicación aquí. A nosotros, en el área metropolitana, nos favorecerían las mejoras urbanísticas en este sentido.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Entrega de lentes Copiado!

El 1.° de marzo, llevé mis lentes a reparar en Chema Cavallini San José. Tras revisar el estado, me indicaron que el trabajo costaba ¢12.000, los cuales pagué por adelantado. Me dijeron que en media hora estarían listos; luego, que no, que esperara una hora; y, por último, que al día siguiente. El 2 de marzo, tras exhaustivos mensajes por WhatsApp, me informaron de que podía pasar por ellos.

Francella García Montiel, Santo Domingo de Heredia

Uso de mascarillas Copiado!

El domingo 19 de febrero, fui al Hospital Metropolitano en Lindora a las 2:40 p. m. En la plataforma de Servicios Clínicos, un funcionario no usaba mascarilla y otro la tenía mal colocada. Al hacérselo ver, ambos reaccionaron de forma descortés. Por otra parte, no estoy de acuerdo con que a los clientes mayores se les trate de vos.

Marcela Castro Barrantes, San José

Operativo necesario Copiado!

Los trabajos en La Galera me parecen muy bien, pero ¿el tapón al final de la Florencio del Castillo, en Hacienda Vieja? Ahí desemboca gran cantidad de vehículos pesados y se convierte en la ley de la selva. Con mucha más razón debería haber un operativo de tránsito fijo en esa intersección.

Rafael Aguilar Sagot, La Unión de Cartago

Alquiler de vehículo Copiado!

La empresa Dictamen Digital Costa Rica ofrece el alquiler de vehículo y práctica para pruebas de manejo, pero en el momento del examen, el vehículo es diferente al reservado. En otras ocasiones, no cumplen el tiempo acordado de práctica o alegan que no se hizo ninguna reserva, aunque se les haya pagado.

Carlos Durán Vargas, Uruca

Libro recomendado Copiado!

Llegó a mis manos un libro que debería ser de conocimiento y consulta permanente. Su título es Muchas gracias. Cómo ser un buen anfitrión y el invitado perfecto, escrito por Miguel Antonio Casafont Broutin.

De manera entretenida y fácil asimilación, muestra que los buenos modales son importantes y el comportamiento en sociedad es relevante. Muchas gracias a Miguel Antonio por su esfuerzo constante para tratar la materia. En tiempos pasados, disfruté su columna en La Nación, titulada también “Muchas gracias”.

Miguel Antonio es hijo de Ana Isabel Broutin, su inspiración para este libro, donde muestra el abecé para ser un excelente anfitrión y un selecto invitado.

Julieta Acuña Arce, Curridabat

Canal universitario Copiado!

La programación del canal universitario es excelente, desde los “Desayunos” hasta las entrevistas con gente progresista y defensores de los derechos humanos, minorías, discapacitados, ecologistas, personas diversas y agricultores; y los que tratan sobre consejos técnicos.

La labor del canal es esencial para la divulgación científica, los desafíos de la economía, el desarrollo del país, los deberes y tareas de la educación, el nearshoring, la formación de ingenieros y todas las ciencias, asuntos tan necesarios para el desarrollo nacional.

José C. Soto Astorga, Tibás

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.