La Centeno Güell se desmorona

Se me desmorona el corazón cada vez que paso frente a las ruinas de lo que fue la primera escuela de enseñanza especial de Costa Rica y Centroamérica, la Centeno Güell, ubicada en Goicoechea. Pese a que en 1991 el vetusto edificio fue declarado patrimonio histórico arquitectónico, no se ha podido intervenir y su deterioro es cada vez más evidente y lamentable. Leí en algunos artículos que esta casona no se ha podido reparar, pues no hay recursos y son muchos millones de colones que se necesitan para salvarla. En 1947, la institución abrió sus puertas por una iniciativa del visionario educador Fernando Centeno Güell. Gracias a él, miles de personas con discapacidad recibieron una educación adecuada. Ojalá pronto se anuncie alguna buena noticia para evitar que un emblema de la educación especial de Costa Rica siga deteriorándose.

