Karaoke hasta las 3 a. m. y la policía no llegó

El sábado, mi hija, mi nieta y yo dormimos a las 3 de la madrugada porque los vecinos de enfrente gritaron y berrearon como cavernícolas en un karaoke improvisado en su cochera hasta esa hora.

Llamamos a la policía, pero los oficiales alegaron que no había patrullas, que debían priorizar las denuncias, máxime que solo yo me quejé, o sea, sin esperanza de control de horarios pachangueros de mis vecinos desafinados. Esto demuestra que la autoridad y el respeto ya no existen en Oreamuno.

Dolores Rodríguez Mora, San Rafael de Oreamuno

Ocurrencia Copiado!

Una nueva ocurrencia, sumamente preocupante, es eliminar el control del proceso de alimentos que realizan los veterinarios para dejarlo en manos de técnicos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Con la salud pública no se juega, bastante tenemos con la preocupante política de nombramientos y toma de decisiones dentro de la CCSS.

Philippe Bloton, Esparza

Embajadora Crespo Copiado!

Dicen que el buen diplomático habla poco, lo escucha todo y no escribe nunca nada. Parece que la embajadora Catalina Crespo lo entiende al revés. Habla mucho, no escucha nada y lo escribe todo.

Myriam Rojas Garro, Uruca

