Justo galardón a quienes hicieron posible la vacuna contra la covid-19

Los científicos Katalin Karikó y Drew Weissman fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina del 2023, por sus descubrimientos bioquímicos que permitieron el desarrollo de vacunas innovadoras de ARN mensajero contra la covid-19, insustituibles durante la pandemia que nos afectó desde inicios del 2020.

Con ello, millones de personas pudieron superar una pandemia que parecía no detenerse, y que, junto con otras vacunas convencionales y las necesarias medidas sanitarias estrictas, ayudaron a la humanidad a vencer al coronavirus.

Freddy Pacheco León, Heredia

Reforma inconveniente

La Ley Forestal (7575) y la Constitución Política están desactualizadas, pero diputados muy creativos quieren modificar el inciso d del artículo 3, donde se encuentra la definición de bosque, y el artículo 28 de esa ley.

Plantean que las especies exóticas pueden llegar a convertirse en un bosque por los servicios ambientales que prestan, sin considerar su objetivo. Luego, toman el artículo 28, que establece la excepción del permiso de corta en plantaciones forestales, de árboles plantados y en los sistemas agroforestales, para manosearlo, haciendo querer ver a la opinión pública que la corta debe limitarse, a sabiendas de que todo aprovechamiento forestal contemplado en este artículo se lleva a cabo por medio de un instrumento llamado certificado de origen.

En esta locura, los promotores, poseedores según ellos de la verdad absoluta, no han consultado al Minae, Sinac. UNA, ITEC, UTN, ONF, CFMI, Ciagro ni Ucifor. Espero que el proyecto sea archivado. De todos modos, existe otro, el 16169, para modificar la ley.

Álvaro Solano Acosta, Liberia

Fila en aeropuerto

La semana pasada, regresé a Costa Rica y me encontré con una situación preocupante en el aeropuerto Juan Santamaría: en la fila claramente etiquetada para ciudadanos costarricenses, varios extranjeros del mismo vuelo se habían mezclado y extendieron considerablemente la espera. Comuniqué esto a un empleado de Aeris, empresa que administra la terminal, pero me informaron de que no podían intervenir, ya que era un asunto de la Fuerza Pública.

En Estados Unidos, las reglas sobre la fila se aplican estrictamente. Me pregunto dónde quedan el respeto y la dignidad nacional en nuestros propios aeropuertos, porque a Aeris no le interesan.

Róger Acuña Valverde, Curridabat

Urgente y arcotangente

Recuerdo al expresidente Abel Pacheco decir en público (y con sorna) que nunca había tenido “que usar una arcotangente” para hacer algo importante en su vida.

Los tertulianos radiofónicos y televisivos que analizan el reciente Informe Estado de la Educación olvidan que el problema de la debacle educativa no tiene únicamente tintes de sabotaje político, sino también de manoseo alevoso de “expertos y académicos” (¡incluso universitarios!) que nunca han dirigido una clase presencial en una escuela primaria o una secundaria públicas.

Estos, desde el podio de su soberbia autoridad intelectual, envían al averno contenidos temáticos necesarios para la formación no solo de futuros profesionales liberales, sino también para que hombres y mujeres costarricenses sean más libres y avezados, culturalmente hablando.

Por ejemplo, ¡lo que han hecho con la trigonometría analítica no tiene nombre! Por eso, considero urgente un cambio radical de rumbo. ¡Lo pido por favor, por amor a la arcotangente!

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

