Jugador del Real Estelí nos dio una lección

El jugador Óscar Acevedo, del Real Estelí, se despistó un poco para celebrar con su público, que había viajado desde su país para apoyar al equipo y desde la grada lo vitoreaban por el triunfo. La jugada empezó a gestarse cuando al acercarse a la gradería unos cuantos aficionados de la barra morada cometieron un repulsivo acto de xenofobia. Cegados por el revanchismo, la emprendieron contra el deportista, cuya gran ofensa fue sacarse la camiseta y regalarla a uno de sus compatriotas. Pero lo mejor estaba por venir: con una envidiable fruición, burló con un par de fintas la andanada de bazofia que le estaba cayendo, sonrió, levantó el pulgar, aplaudió, se puso la mano en el pecho, dijo adiós y se retiró. Había anotado el mejor gol de su vida y, junto con el éxito deportivo, nos dio una lección, demostración diáfana de cuál es el significado del juego limpio. Gracias, Óscar, por tan extraordinaria lección, con pena ajena.

Luis Javier Arias Martínez, Cartago

Legislación sobre el Sinart

Fue en el gobierno de Rodrigo Carazo Odio que nació la idea de un sistema nacional de radio y televisión. Si mal no recuerdo, los fines primordiales eran la promoción de la cultura y la educación, con un presupuesto del Estado que lo mantenía. Esto, emulando el modelo español que tuvo gran auge y resultados positivos en aquel momento.

Luego, quienes dirigían esta iniciativa dieron un giro para obligar a los gobiernos a destinar un porcentaje de su presupuesto publicitario para seguir con vida. Pero la voracidad los llevó a pedir más y más para mantener un sistema que no llegó a cumplir a cabalidad sus objetivos iniciales. Por eso estoy de acuerdo con el editorial del 5 de octubre, donde se propone volver a legislar sobre este asunto, de conformidad con los tiempos que corren. Los abusos rayan en la irracionalidad y favorecen a empresas particulares y desperdician medios públicos. Ningún sector debe ser perjudicado por cuestionables manejos del dinero de todos.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Baños públicos

Sobre los mingitorios a cielo abierto, a los que se refirió Jorge Vargas Cullell en su columna, no es necesario que se construya infraestructura a cargo del Estado. A los costarricenses, en la mayoría de los comercios, sobre todo, de alimentación, si no consumimos no nos permiten usar el baño, y en muchos sitios nos cobran alquiler.

En Italia, una ley prohíbe a los negocios negar a un ciudadano los baños. El cuerpo humano no tiene horario para sus necesidades. Es asunto de que algún político presente una propuesta de ley y esos apuros y vergüenzas se eliminarán.

Fernando Jiménez Rímolo, Escazú

Litigio por una cocina

Una cocina marca Whirlpool comprada a Grupo Monge de Golfito el 10 de diciembre del 2022 venía con un desperfecto, y la compañía no ha dado solución. Desde el 22 de agosto está en poder de ellos. El 3 de octubre, la parte denunciada no acudió a la conciliación en el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

Elsia Garro Salas, León XIII

Crimen organizado

El crimen organizado toma fuerza, nuestros cuerpos policiales caen por falta de presupuesto y las leyes deben cambiar con voluntad política por quienes votamos. La muerte de un oficial del OIJ refleja que la guerra se está perdiendo.

Deberían tomar los recursos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y destinarlo a los cuerpos policiales. El presidente debe ponerse la mano en el corazón y declarar emergencia.

Randall Ocampo Rojas, Desamparados

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

