Cartas

¿Juegan fútbol o solo los desvela la moda?

Nuestros jugadores de fútbol están más concentrados en sus aretes, tatuajes, cortes y teñido de cabello, que en su desempeño en la cancha

Por Redacción de La Nación

Los jugadores de fútbol de nuestro país están más concentrados en sus aretes, tatuajes, corte y teñido de cabello. Más parece un desfile de modas. Deben entender que les pagan por jugar y ganar el partido. Felicito a Marco Ureña por ser el único que se mete las faldas en la pantaloneta, como debe ser.








