¿Juegan fútbol o solo los desvela la moda?

Los jugadores de fútbol de nuestro país están más concentrados en sus aretes, tatuajes, corte y teñido de cabello. Más parece un desfile de modas. Deben entender que les pagan por jugar y ganar el partido. Felicito a Marco Ureña por ser el único que se mete las faldas en la pantaloneta, como debe ser.

Carlos Francisco Soto Calvo, Moravia

La riqueza de votar

Votar es tomar partido, ser parte de un todo: de un país, una comunidad, una institución o una agrupación. Votar nos da voz y poder para decidir según nuestras propias creencias, al tiempo que fortalece a un grupo con ideas comunes en beneficio colectivo. “Partido” también significa división, pero en el voto lo que prevalece es la unión en una acción conjunta para mejorar democráticamente. Votar es creer en uno mismo y en los demás, dejar nuestra voluntad expresa y, por un instante, tener todo el poder en nuestras manos. Como dijo Rubén Darío, “el que vota reina”.

Gustavo Halsband Leverato, san José

Sinpes por SMS

Hace algunos días, los medios alertaron sobre una nueva modalidad de fraude en que los delincuentes sustraen dinero de cuentas bancarias por medio de Sinpe móvil usando el comando “PASE”, que funciona con mensajes SMS. Pues resulta que un banco estatal facilita generosamente esta posibilidad a bandas criminales y lo más grave es que la entidad conoce desde hace tiempo esta vulnerabilidad y, aun así, mantiene habilitada la opción. Incluso, cuando uno acude al banco, lo primero que le recomiendan es usar esa modalidad de SMS para hacer movimientos vía Sinpe. Si el problema ya es sabido y no se corrige, podría existir responsabilidad legal y administrativa por no brindar la debida protección a los clientes.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Presas en avenida segunda

Me opongo rotundamente a quitarle carriles a la avenida segunda. En este país, cada vez hay más presas y más carros. Es una locura agravar más las presas en ese sector por un proyecto que no tiene pies ni cabeza.

María Marta Tanco Chamberlain, San Rafael de Montes de Oca

Pagar luz o comer

Es increíble la forma en que el ICE juega con la economía de los hogares costarricenses. Por un lado, le pide a la Aresep aprobar un aumento en las tarifas eléctricas para enero de 2026, nada más y nada menos que de 37,27%, y a la vez, el presidente ejecutivo dice que para el próximo año veremos una reducción en las tarifas.

De aprobarse un incremento de tal magnitud en un servicio de por sí caro, habrá que elegir si se paga la luz o el agua, o la luz y quitarle el pedacito de carne al arroz y los frijoles.

Jorge Marchena Rosabal, Tres Ríos

Solo pagos con tarjeta

Me sucedió que, luego de comprar tres donas en un local por ¢4.850, fui a la caja a pagar con un billete de ¢5.000 y me dijeron: “No aceptamos efectivo, solo tarjeta”. Mi gran pregunta es si hacer eso en Costa Rica está dentro de la ley.

Guillermo Cavallini Sandoval, Pavas

Pruebas de tiroides

Fui a hacerme exámenes de control al laboratorio de la Clínica Coopesaín, en Tibás, y entre las pruebas que debían efectuarme estaban las de tiroides. Sin embargo, la laboratorista encargada me indicó que el Hospital México, que es donde procesan los resultados de ese examen, se niegan a recibir las muestras desde enero de este año y que no se sabía hasta cuándo se restablecería el servicio.

Agradezco que Coopesaín o el México me indiquen cuándo podré hacerme las pruebas de tiroides, tan importantes para mi salud. Soy adulto mayor y con nuestra salud, no se juega.

Arturo Hernández Martínez, Jardines de Tibás

