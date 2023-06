Inspectores del AyA diagnostican en tres minutos

Hace unos seis meses me facturaron el doble de agua que usualmente consumimos, o sea, más de ¢200.000. En esa ocasión, enviaron un inspector que determinó que el medidor había que cambiarlo. Así se resolvió el asunto.

En esta ocasión, enviaron uno que tardó tres minutos en bajarse del carro y diagnosticar una fuga inexistente. Tras mi reclamo y la indefinición con respecto a la factura, la solución fue mandar nuevamente un técnico en 10 días, y mientras tanto el problema subsiste. Si tuviéramos proveedores de servicio de donde escoger, no tendríamos que soportar el ritmo al que nos lleven.

Luis Gallardo Garcia, Escazú

Centros educativos Copiado!

Los centros educativos oficiales tienen muchas necesidades, sufren múltiples problemas y carencias de distinta naturaleza, sobre todo en infraestructura educativa; prueba de esto son las órdenes sanitarias contra varios, dadas por el Ministerio de Salud; no obstante esta situación, el Poder Ejecutivo planea trasladar al Ministerio de Seguridad Pública ¢3.200 millones, incluidos en el presupuesto del Ministerio de Educación, lo cual resulta contradictorio e inadmisible. Y lo más grave del caso es que las principales autoridades del MEP se mantienen en silencio y no defienden su presupuesto de este grave atropello financiero.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Trámite en el BP Copiado!

Creí, ingenuamente, que el gobierno digital facilitaría los trámites en las instituciones y que el papel estaba eliminado. Hice un trámite en el Banco Popular, que pensé sería rápido, y duraron más de tres meses en resolverlo. Por la tardanza, más todos los requisitos que me pidieron, entre ellos, certificaciones y una serie de gestiones desgastantes, me hace suponer que se comete abuso por ser adulta mayor. Los expedientes de mi trámite requirieron grandes cantidades de papeles. Para la gestión, el INS me pidió renovar la póliza, con la finalidad de aumentarme la cuota mensual.

Míriam Ramírez López, Grecia

Seguridad social Copiado!

La mayoría somos testigos de como Rodrigo Chaves ha colocado a sus más manipulables fichas políticas en los altos cargos, y no solo en la CCSS, donde Marta Esquivel, presidenta ejecutiva, junto con una servil Junta Directiva, se ensaña con desmantelar de un zarpazo lo poco que aún nos queda de la seguridad social.

A los servidores de la salud que salen a las calles a protestar, la CCSS los culpa por la suspensión de intervenciones quirúrgicas y otros servicios en los hospitales. ¿Desde cuándo tan preocupada por el bienestar de sus pacientes, si mantiene una lista de varios cientos de miles de vulnerables asegurados a la espera de una operación que quizás nunca llegará?

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Suramérica Copiado!

Observando mesuradamente Suramérica y el chavismo, que arrasa con las incipientes democracias y las polariza innecesariamente, los políticos se quedan veinte años mediante el asistencialismo y la promoción del clientelismo, que al final destruye la economía.

Los partidos de oposición tienen después que reconstruir lo destrozado, pero los extremos son negativos. Lo que conviene es apoyar la empresa privada y la inversión extranjera que produce empleo, tema de campaña. Debemos avanzar hacia el desarrollo de la mano de la OCDE como democracias avanzadas, que no son ni populistas ni chavistas.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Solicitud al ICE Copiado!

He pedido muchas veces al ICE mejorar la calidad de la internet, pero no hay manera de que solucionen. El miércoles 7 de junio dijeron que venían a resolver en forma presencial, pero no llegaron. Creo que una gran institución como el ICE debe cumplir y ser puntual.

Jessy Morelli Fallas, San Sebastián

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.