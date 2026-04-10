Cartas

Informaron de los ventanales baleados en la Biblioteca Nacional, pero no dieron la noticia positiva

Valoramos que se lamenten los daños a una institución que es patrimonio nacional, pero lamentamos que no se haya destacado su resiliencia ante este atropello

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Por Redacción de La Nación

En relación con la noticia de primera página de La Nación del 9 de abril, en la que se informa sobre la desafortunada acción en perjuicio de la Biblioteca Nacional, valoramos que se lamenten los daños a una institución que es patrimonio nacional. Sin embargo, lamentamos más que no se haya destacado su resiliencia ante este atropello.








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