Información incompleta en anuncio de descuentos

Compré en el Walmart de San Sebastián un dispensador de agua para aprovechar la rebaja anunciada en la góndola, a ¢2.800, pero me cobraron ¢5.200 en la caja. Al reclamar, se me dijo que del artículo había de varios colores en exhibición; sin embargo, solo a los amarillos se le aplica el descuento, sobre lo cual no se informa en el cartel de rebajas, y el cliente se entera solamente si revisa la factura.

Milena Valverde López, Aserrí

Gestión del agua Copiado!

Aunque su gran valor es poco reconocido, las Asadas, administradas por 1.400 asociaciones de vecinos, abastecen tanta agua potable como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Más de dos millones de personas en zonas rurales gozan de ese formidable servicio, gracias a que el AyA, además de la asistencia técnica y científica, les delega la administración del agua que gobierna. Hoy, mediante un proyecto de ley se pretende convertirlas en concesionarias independientes, no obstante las dificultades previsibles que conlleva tal mutación.

Freddy Pacheco León, Heredia

Adultos mayores Copiado!

El 6 de marzo, como soy adulto mayor, pagué el pasaje con mi cédula en un bus de La 400, en Heredia, a las 6 a. m. El chofer me trató de manera ofensiva y volví a toparme con él el Sábado Santo a las 5:30 a. m. Para evitar el mal momento, opté por pagar en efectivo. El conductor debe ser sancionado o despedido.

Es una ley, pero no la respetan. Nadie hace nada por nosotros, los adultos mayores. Sufro mucho debido a este asunto, por ejemplo, tengo que esperar que haya gente en las paradas porque si me ven solo, los buses no se detienen, o debo pagar, o ir de parada en parada hasta que me recogen.

Lo he reportado al Conapam y otras instituciones. No veo mayor esfuerzo en recibir la cédula y ponerla en la máquina, porque no toma ni cinco segundos.

Martín Marín Hernández, Heredia

Justicia incumplida Copiado!

El juez de ejecución de la pena Mario Rodríguez afirma que la única llave de escape que tiene el Ministerio de Justicia para dar abasto en las cárceles es trasladar reos al sistema semiabierto.

Quienes perdemos a un ser querido por homicidio tenemos que esperar muchos años para obtener justicia, y el dolor de ir a audiencias y la espera que, en mi caso, han sido siete años, reviven los sentimientos de dolor. A eso hay que sumar que algunos condenados pasan solo un año detenidos debido a los beneficios y por eso es que se pierde la confianza en la justicia.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Permisos de funcionamiento Copiado!

Durante unos años, fui emprendedora. Elaboraba resbaladera en un espacio de 2 x 4 y nunca me cansé de recibir la visita del Ministerio de Salud con exigencias y requisitos que siempre cumplí. Escribo indignada con lo ocurrido a María Paula Ruiz.

Pregunto al INS, a Salud, al Colegio de Médicos y a Bomberos, ¿qué exigen a clínicas que cuentan con quirófano, que involucra vidas humanas, para otorgar permisos de funcionamiento?

El OIJ debe saber quiénes inspeccionaron la clínica, pues se les pasó por alto el requisito elemental del espacio para el ingreso de una ambulancia y no es justo que el San Juan de Dios deba recibir a los pacientes graves procedentes de clínicas privadas sin la debida y oportuna inspección.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.