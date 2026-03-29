Cartas

Indiferencia de Más x Menos con fractura de adulta mayor en su parqueo

Accidente le provocó una fractura de hombro, pero no recibió asistencia del personal del establecimiento. La falta de seguimiento de la empresa ha sido total

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Por Redacción de La Nación

Deseo expresar mi profunda inconformidad por la falta de respuesta de Walmart Centroamérica ante una queja formal presentada el 16 de enero de 2026, relacionada con un accidente sufrido por mi madre Carmen Herrera Guerrero, adulta mayor, en el parqueo del supermercado Más x Menos de Guayabos de Curridabat, donde sufrió una fractura de hombro sin recibir asistencia del personal del establecimiento.








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