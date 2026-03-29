Indiferencia de Más x Menos con fractura de adulta mayor en su parqueo

Deseo expresar mi profunda inconformidad por la falta de respuesta de Walmart Centroamérica ante una queja formal presentada el 16 de enero de 2026, relacionada con un accidente sufrido por mi madre Carmen Herrera Guerrero, adulta mayor, en el parqueo del supermercado Más x Menos de Guayabos de Curridabat, donde sufrió una fractura de hombro sin recibir asistencia del personal del establecimiento.

Han transcurrido más de dos meses sin que la empresa haya brindado respuesta alguna, pese a múltiples llamadas al call center, solicitudes de escalamiento y pedidos para hablar con supervisores. Todo, sin éxito.

La ausencia total de seguimiento en un caso que involucra lesiones, gastos médicos y posible responsabilidad del comercio preocupa y decepciona, más tratándose de una corporación de tal tamaño.

Más que el accidente, indigna la indiferencia posterior. Los consumidores merecemos respeto, atención y respuestas oportunas.

Paul Stephen Herrera, Curridabat

Periodista Djenane Villanueva

La colega y amiga Djenane Villanueva pertenece a una generación de reporteras comprometidas con la ética periodística, la precisión de datos y el valor de contar las noticias con humanismo y respeto. Más allá de una empresa periodística, su trayectoria debe seguir siendo ejemplo para quienes apenas se están incorporando a los medios. Las casi cuatro décadas de ejercicio profesional le aseguran a Djenane que seguirá siendo faro durante una coyuntura nacional e internacional tan incierta como amenazante para el periodismo y la democracia.

Alejandro Vargas Johansson, Naranjo

BAC: trato nada preferente

Decepciona el actuar del Banco BAC Credomatic hacia sus clientes preferentes; ¿cómo es posible que resulte imposible hacer una inversión en sus fondos por negligencia de sus ejecutivos? Una ejecutiva no se dignó ni a contestar la gestión; la segunda se limitó a mandar la información que sale publicada y, cuando se le solicitó atención personalizada, no volvió a atender la gestión.

Se recurrió a la agencia del cruce de San Rafael de Escazú, que es la que se utiliza; la gerente estaba ocupada y la segunda encargada nada más dijo que se elevaría la queja, sin dar ninguna solución. Es preocupante esta situación, más por ser un banco privado del que se espera una atención expedita. No me ha quedado otro camino que buscar otra opción y hacer el traslado de los fondos.

Álvaro Jiménez Cubero, Escazú

Servicio de Claro

Se adquirió un paquete grande con la compañía Claro y pasó más de una semana sin que cumpliera con lo acordado en el contrato. Infinidad de llamadas y, una y otra vez, las mismas excusas: “dentro de 24 a 48 horas se solucionará”. Hicimos más de 100 llamadas sin que nos resolvieran. A todos los que quieran una referencia de Claro, les dejo mi vivencia.

Sandra Sáenz Robles, Llorente de Tibás

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