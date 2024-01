Incumplimiento de Desarrollos Técnicos S. A.

En junio pasado, después de seis meses de retraso y una compensación insuficiente, recibí mi casa en el condominio El Cafeto, construido por Desarrollos Técnicos. Desde el momento en que llegué a vivir en la casa, noté que, debido a un error de diseño, no es posible cerrar una de las puertas, ya que no tuvieron en cuenta el tamaño del centro de lavado. Pese a que he intentado comunicarme con la empresa en múltiples ocasiones y he ofrecido soluciones, no han respondido.

