Inconvenientes para comprar lotería del acumulado en línea y a vendedores

La lista de espera en línea para comprar lotería el 21 de marzo llegaba hasta los 4.000, y cuando por fin llegó mi turno no quedaban números. En el centro de Alajuela, los vendedores tenían, solo que al doble del precio oficial. ¿Es tan difícil para la Junta de Protección Social de San José verificar lo que sucede? Se sabe que es porque sube el acumulado.

Busquen el medio para que todos los participantes estén contentos. Para los días 24 y 26 de marzo hay disponibles, pero a precio no oficial en la calle. Cuanto más vendan, más recursos habrá para las instituciones a las que la Junta apoya.

Luis Castro Ocampo, Alajuela

Cita para licencia Copiado!

Mi licencia de conducir vence en junio. Con tres meses de anticipación, comencé a solicitar la cita para renovarla y no hay fechas disponibles antes de julio, y tengo que desplazarme desde Rohrmoser, donde vivo, hasta San Pedro. Si no son las citas de manejo, son las citas de licencias. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) padece una seria crisis de dirección.

Ricardo Ballestero Campos, Rohrmoser

Internet del ICE Copiado!

Mi pecado fue cuando reporté una avería el jueves, 16 de marzo, a las 6:45 p. m. al 1119. La internet no funciona, me dieron el caso 7764752 por consuelo. Pasaron las 12 horas en que dicen que van a atenderme y nada, pasaron el sábado, domingo, lunes y martes y miércoles.

No puedo salir de la oficina porque debo esperar la llamada de un técnico, doy y recibo clases virtuales en universidades, tengo que ir a buscar lugares en las noches donde haya conexión a internet, perdí citas médicas. Si me llaman y les digo que no estoy, será mi culpa y no se solucionará el problema.

Luis Guevara Masís, San José

Ley de Aguas Copiado!

El desastre administrativo en Acueductos y Alcantarillados y la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no se resuelve echando a la basura la ejemplar Ley de Aguas del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Es más, ello podría empeorar la situación, principalmente de las Asadas.

Freddy Pacheco León, Heredia

Sí se puede Copiado!

El alcalde de Escazú demuestra que es posible hacer las cosas bien. En vista de que el MOPT no arreglaba la calle 121, la Municipalidad decidió asfaltar y la dejó como nueva. Lo hizo en menos de dos semanas, trabajaron de 8 p. m. a 3 a. m. para evitar las presas.

Rodolfo López Mora, San José

Licencias en el BCR Copiado!

Fui a renovar mi licencia al Banco de Costa Rica (BCR) en Plaza Mayor. Fue una grata experiencia, me atendieron muy bien y tardé cinco minutos en salir con mi permiso de conducir renovado. Excelente. Gracias al señor de la posición 1 y al gentil guarda de la entrada del Banco.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Apagón educativo Copiado!

El apagón educativo sigue afectando gravemente a los estudiantes. No hay manera ni esperanza de que las autoridades tomen decisiones acertadas para combatirlo y disminuir sus efectos nocivos. Para acentuar los pésimos resultados del oscurantismo educacional, una diputada, guiada por la ley del menor esfuerzo y del pobrecito, impulsa un proyecto para regalar títulos de bachillerato a 36.000 personas. Lamentablemente, este engañoso proyecto recibió dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Económicos. Es decir, tras de cuernos, palos.

Se concluye que el período de sesiones legislativas ordinarias se convierte en un mercado de ideas y proyectos demagógicos, de ocurrencias e improvisaciones personales que no benefician al país, que cada cuatro años está urgido de tener una Asamblea Legislativa con integrantes de estatura moral, académica e intelectual. Veo con asombro lo contrario. En las últimas décadas, los partidos políticos se han deteriorado y municipalizado la elección de sus candidatos a ocupar una curul.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cartas por WhatsApp Copiado!

