Cartas

Inaudito: acceso restringido a la calle de Avenida Escazú

Es inaceptable que, para transitar por esa vía pública, se exija contar con una tarjeta de crédito y un ‘sticker’ exclusivo para ingresar

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Por Redacción de La Nación

Resulta completamente inaceptable que, para transitar por una vía pública como lo es Avenida Escazú, se exija contar con una tarjeta de crédito y un sticker exclusivo para ingresar.








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