Inaudito: acceso restringido a la calle de Avenida Escazú

Resulta completamente inaceptable que, para transitar por una vía pública como lo es Avenida Escazú, se exija contar con una tarjeta de crédito y un sticker exclusivo para ingresar.

¿Cómo es posible que una calle de uso público tenga este tipo de restricciones? Si una persona no cuenta con tales requisitos, simplemente se le obliga a devolverse, limitándole el libre tránsito. Esto no solo es incómodo, sino que también produce una clara desigualdad en el acceso a un espacio que debería ser para todos.

Las vías públicas no pueden funcionar bajo condiciones privadas o exclusivas. Este tipo de prácticas va en contra del derecho de libre circulación y deja en evidencia una mala gestión o regulación de estos espacios. Se espera claridad y, sobre todo, respeto a los derechos de los ciudadanos.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

Buen programa

No sé quién es el responsable de la producción del programa Quién quiere ser millonario, pero deseo destacar que la emisión del martes antepasado me encantó. Fue una enseñanza de fe, casi una catequesis. Felicito a Édgar Silva por ese espacio y le envío mis bendiciones, así como a La Nación, a canal 7 y a toda la familia costarricense.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Nos urge un avión tanquero especial

Hago un llamado a las autoridades pertinentes para que se busque la donación de un avión tanquero especial para apagar incendios forestales. En el mundo sobresalimos por nuestra biodiversidad, bosques y parques nacionales. Es frustrante ver tanto incendio forestal y que no se pueda hacer nada para apagarlos. Este año ya han ocurrido 146. Más de 15.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego. De seguir así, la biodiversidad de Costa Rica se acabará, ¡qué triste realidad! Existen muchas ONG que respaldan la conservación de los recursos naturales. Debemos buscar ayuda.

Rosalba Vargas Vargas, Orotina

Lado oscuro de la Luna

“Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, expresó la astronauta Christina Kosh al ver de frente la parte oscura de la Luna. Todo lo oculto, tarde o temprano, puede llegar a verse y aprender de ello para mejorar la vida terrenal.

Esta hazaña de la misión Artemis II es uno de los mayores hitos espaciales del siglo, como lo tituló un artículo de La Nación. Nos demuestra que la ciencia sigue dando luz a la investigación para la supervivencia humana en la Tierra, quieran o no los que lo niegan. Me emociona mucho este nuevo y trascendental paso sólido en el espacio para iluminar nuestras vidas hasta con el lado oscuro de la Luna.

Gustavo Halsband Leverato, San José

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