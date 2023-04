Inapropiado trato en hospital privado

El Jueves Santo me atendieron en el Hospital Metropolitano en Plaza del Sol, debido a una crisis asmática fuerte. Reclamé porque la facturación era incorrecta y la cajera me ofendió. Dijo cosas que no son su problema, pues yo pagué el servicio médico como cualquier otro paciente.

